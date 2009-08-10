«Нафтогаз»: импортный газ в 2010 г будет по 275 долл. за тыс. куб. м

НАК «Нафтогаз Украины» прогнозирует в 2010 году среднегодовую цену на импортный природный газ на уровне 275 долл. за тыс. куб. м. (в 2009 году среднегодовая цена импортного газа составит около 250 долл. за тыс. куб. м).

Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.

По его информации, такая прогнозная цена на 2010 год содержится в прогнозных показателях консолидированных доходов и расходов на 2010 год, которые компания предоставила миссии Международного валютного фонда.

"Нафтогаз" также прогнозирует, что ставка транзита природного газа в 2010 году составит 2,65 долл. за тыс. куб. м на 100 км (в 2009 году ставка транзита составляет 1,7 долл. – УНИАН) при объеме транзита в страны Европы на уровне 90 млрд. куб. м.

При этом источник отметил, что все расчеты компания производила из расчета увеличения цен на природный газ для населения и предприятий ТКЭ, по сравнению с действующими в 2009 году, на 20%, а для промышленных потребителей и бюджетных организаций – на 18%.

Также компания прогнозирует объем закупки импортного природного газа в 2010 году на уровне 35 млрд. куб. м.

Справка УНИАН. 19 января в Москве были подписаны газовые контракты между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром». В частности, был подписан договор купли-продажи газа на 2009-2019 годы. Украина получила скидку в 20% от среднеевропейской цены на газ, которая в первом квартале 2009 года составляла 450 долл. за тыс. куб. м. Украинская сторона, в свою очередь, сохраняет ставку транзита в 2009 году на уровне 2008 года – 1,7 долл. за тыс. куб. м на 100 км. Цена изменяется по формуле ежеквартально. С 1 января 2010 года «Газпром» будет продавать газ Украине по рыночной европейской цене без скидок.