Цены на нефть: украинские эксперты опровергают мировых

«В ближайшие пять лет цена на нефть может взлететь по мере восстановления мировой экономики после рецессии и повышения спроса на энергоносители, предупреждает член исследовательской группы Chatham House Пол Стивенс», - об этом в четверг, 6 августа, на своих страницах сообщила газета «Дело». Причина такого взлета - недостаточность инвестиций из-за кризиса в нефтяную отрасль. Предложение нефти будет отставать от спроса, поскольку госкорпорации и транснациональные компании недостаточно инвестируют в геологоразведку и разработку нефтяных месторождений. Таким образом, по мнению Пола Стивенса, цены приблизятся к отметке 200 долларов за баррель.

Подобный прогноз шокировал украинских экспертов. Это стало главной причиной проведения пресс-конференции и темой дискуссии среди экспертов: Сергея Куюна, директора «Консалтинговой группы А-95», Александра Тодийчука, президента Киевского международного энергетического клуба «Q-club» и Светланы Голиковой, которая является директором компании «Трансэнергоконсалтинг».

По их мнению, видимых причин для таких заявлений нет. Обстоятельства, которые сейчас складываются в отношениях между двумя главными нефтяными игроками, США и Саудовской Аравией, говорят о противоположном. США, как главный потребитель нефти не дает возможности Саудовской Аравии, как главному производителю, поднимать цены.

«Политика правительства США по энергосбережению под руководством Барака Обамы очень отличается от политики предыдущего правительства, - отмечает Светлана Голикова. - В своей программе Обама прогнозирует сокращение энергопотребления, повышение энергоэффективности, замену традиционных источников энергии так называемыми «зелеными источниками», переориентацию автомобильного сектора (замена автомобилей с большими двигателями на малолитражные)».

По этой причине Саудовская Аравия убеждена в целесообразности сохранения низких цен на нефть. Но с другой стороны, повышение цен на нефть заставит работать национального производителя. Например, Украина, в таком случае, начала бы разрабатывать новые месторождения в Азовском и Черном море. Низкие цены на нефть не имеют инвестиционного интереса.

По словам Светланы Голиковой, Саудовская Аравия сейчас имеет план нефтяного производства на 70 лет. Не желая создавать конкурентную среду, страна не будет повышать цену на нефть. Поэтому, эксперт утверждает, заявление Пола Стивенса – это своего рода «контрпропаганда» к политике США и Саудовской Аравии с целью «нарушить спокойное море».

Повышение цен на нефть во всем мире Александр Тодийчук связывает с освоением новых, менее рентабельных, месторождений. Поэтому цена действительно может немного вырасти. Кроме того, Россия привязала цену на газ к цене на нефть. Из-за этого Украина может попасть в невыгодное положение.

Активно работают технологии по снижению потребления нефтепродуктов. Запасы нефти сокращаются параллельно с падением потребительского интереса. Но, в то же время, эксперт считает, что если цены на нефть будут расти, то все больше людей придет к мысли, что надо более бережно и более эффективно перерабатывать нефть. В Украине же культура потребления нефтепродуктов на очень низком уровне. И то, что принято называть модернизацией, у нас с натяжкой можно назвать «косметическим ремонтом».

До конца августа цена на бензин в Украине все-таки вырастет. Несмотря на несогласие с мнением Пола Стивенса, украинские эксперты убеждены, что в августе цены на бензин перепрыгнут отметку шесть гривен за литр.

Сергей Куюн убежден в том, что цена на бензин в августе вырастет, вопрос только в том, какой отметки она достигнет. Такая тенденция свойственна не только украинскому, но и мировому рынку. 50 копеек, на которые вырос курс доллара, уже добавляет 13 копеек к цене на бензин. При текущем курсе доллара и при тех ценах, которые есть сегодня на импортные ресурсы, можно ожидать цену около 7,60 грн за литр бензина.

«В мире действительно начался рост цен на газ. И это вызвало массу дискуссий, в том числе и в Украине», - отметил Сергей Куюн. Но по его мнению, сейчас уже перестали работать базовые факторы, которые объясняют изменение цен на нефть. Сделать какой-либо прогноз в такой нестабильной ситуации трудно.

Но в одном он полностью уверен: цены на бензин в Украине вырастут довольно сильно. Среди причин он называет возобновление девальвации национальной валюты. «Девальвация - это то, что бьет в первую очередь по цене на топливо, - убеждает Сергей Куюн. - Этот процесс привел к тому, что трейдеры, которые поставляли до 30% баланса рынка по импорту, удержались от дополнительных поставок бензинов в Украину. Отсюда появился дефицит и где-то даже ажиотаж на оптовом рынке».

С дизельным топливом в Украине ситуация спокойнее. Цена вырастет и преодолеет отметку в 6 грн за литр, но на посевную кампанию это не повлияет, поскольку национальные заводы будут продавать дизтопливо по цене 4,90. Эксперт беспокоится, не приведет ли это к убыткам национальных поставщиков дизтоплива. «Оптовая рыночная цена сегодня 6,600, а Кабмин заставляет национальные заводы продавать топливо за 4,900, - напоминает Сергей Куюн. - Это приведет к убыткам предприятий».

Татьяна Цинкевич (для УНИАН)