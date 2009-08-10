Эксперт: легализация автономного отопления сгладит недовольство

Легализация автономного отопления сгладит волну социального недовольства ростом цен на газ.

Такое мнение УНИАН высказал глава Ассоциации теплотехнических компаний Украины (АТКУ) Виталий ЯКОВЕНКО.

По его словам, после повышения цен на газ для населения и коммунальной теплоэнергетики для Министерства по вопросам жилищно-коммунального хозяйства станет делом чести снять ограничения на автономное отопление.

В.ЯКОВЕНКО отметил, что если министр по вопросам ЖКХ Алексей КУЧЕРЕНКО действительно придерживается европейских принципов в своей деятельности и ориентируется на цивилизованные методы регулирования коммунальной теплоэнергетики в Украине, у него нет другого выхода, как снять запреты на установку индивидуального отопления в отдельных квартирах.

«Закручивая гайки» в ценовой политике на энергоносители, потребителям необходимо дать шанс на выбор способа отопления. Это нормальный принцип коммунальной теплоэнергетики, по которому существуют все цивилизованные государства, и единственно правильный путь развития и модернизации отрасли, по которому пошли все европейские постсоциалистические страны, - отказ от государственных дотаций на энергоносители и тарифы параллельно с либерализацией рынка услуг теплоснабжения», - сказал он.

При этом глава АТКУ подчеркнул, что снятие ограничений на «автономку» может стать отдушиной для социального недовольства людей после повышения тарифов на коммунальные услуги, вызванные увеличением цены газа.

«Решение этого вопроса становится еще более актуальным на фоне грядущих выборов, когда такие непопулярные меры требуют хоть какой-то компенсации для населения, и правительству следует обратить на этот вопрос особое внимание», - считает он.