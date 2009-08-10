Запорожская АЭС отвечает международным нормам безопасности

Запорожская АЭС признана экспертами МАГАТЭ объектом, соответствующим международным нормам безопасности.

Как сообщили УНИАН в информцентре ЗАЭС, эксперты миссии МАГАТЭ проверяли Запорожскую атомную станцию на протяжении 12 дней.

"Проверялись соответствие стандартам Агентства как проектной документации, так и оборудования станции. Вывод - ЗАЭС отвечает международным стандартам безопасности", - сообщили в информцентре.

Как сообщал УНИАН, комиссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую атомную станцию 31 июля. В ее состав входили 10 экспертов МАГАТЭ из Германии, США. Великобритании, Чехии, Словакии, Венгрии и 13 представителей проектных институтов.

Справка УНИАН. Запорожская АЭС - самая мощная АЭС в Европе и лидер электроэнергетики Украины представляет собой уникальный энергокомплекс из 6 отдельных энергоблоков общей мощностью 6 000 МВт.