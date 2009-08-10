Производство бензина в Украине сократилось

Украинские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), по оперативным данным, в январе-июле 2009 года сократили производство автомобильного бензина на 7,4%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 1847,3 тыс. тонн. Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.

Производство дизельного топлива в Украине в январе-июле 20090 года сократилось на 0,1%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 1864,0 тыс. тонн.

Производство мазута в Украине в январе-июле сократилось на 8,4%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 1244,3 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году украинские НПЗ сократили производство автомобильного бензина на 22,6%, по сравнению с 2007 годом, до 3217,4 тыс. тонн. Производство дизельного топлива в Украине в 2008 году сократилось на 21,5% – до 3216,0 тыс. тонн, а мазута на 31,7% – до 2270,0 тыс. тонн.

В 2007 году украинские НПЗ увеличили производство автомобильного бензина на 5,9%, по сравнению с 2006 годом, до 4159,4 тыс. тонн. Производство дизельного топлива в Украине в 2007 году сократилось на 2,7% – до 4096,8 тыс. тонн, а производство мазута сократилось на 6,9% – до 3324,3 тыс. тонн.

Справка УНИАН. В Украине работают шесть нефтеперерабатывающих заводов, общей мощностью переработки 51,11 млн. тонн нефти в год. Три НПЗ, включая Одесский НПЗ ("ЛУКОЙЛ"), Лисичанский (ТНК-ВР) и Кременчугский ("Нафтогаз Украины"), по данным Антимонопольного комитета Украины, контролируют 66% украинского рынка бензинов и 51% рынка дизельного топлива.