«Укрэнергоуголь» злоупотреблял монопольным положением

Энергоснабжающая компания ОАО «Укрэнергоуголь» злоупотребляла монопольным положением при выдаче технических условий при подключении к сетям.

Об этом агентству УНИАН сообщила пресс-служба Антимонопольного комитета (АМКУ).

В частности, как установило Луганское областное отделение комитета, энергоснабжающая компания при выдаче технических условий не соблюдала соответствующих сроков, установленных нормативными актами.

Кроме того, энергокомпания применяла необоснованные требования в договорах на пользование потребителями электроэнергией. В частности, это касается ежегодного подтверждения имеющихся у потребителя льгот.

Предприятие также включило в технические условия требование по выполнению работ в балансовых границах энергопоставщика за счет потребителя и подключения при условиях выполнения именно этих работ, без нормативно установленного возмещения таких расходов.

Выполняя рекомендации отделения, предприятие обязало директоров всех филиалов обеспечить предоставление техусловий на присоединение к электросетям в соответствии с требованиями нормативных актов, а также отменило обязательное ежегодное подтверждение права на льготу.

Справка УНИАН. ГП «Укрэнергоуголь» было создано на базе ППЭС «Донецкуголь» приказом Министерства топлива и энергетики от 13 февраля 2003 года. Предприятие создано для передачи и поставки электроэнергии шахтам Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Луганской и Львовской областей по тарифам ниже, чем у областных энергопоставляющих компаний.