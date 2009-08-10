Председателем правления «Укртранснафты» избран Лазорко

Сегодня акционеры ОАО «Укртранснафта» на своем внеочередном общем собрании избрали председателем правления компании Александра ЛАЗОРКО, который до этого занимал должность исполняющего обязанности председателя правления.

Об этом УНИАН сообщили в НАК «Нафтогаз Украины».

По словам собеседника агентства, акционеры также избрали новый состав правления компании. В частности, членами правления избраны Сергей ЛИТВИНЕНКО, Виктор ЗАХАРОВ, Владимир ОВОД и Наталья ПАРАХОНЯК.

Вместе с тем акционеры избрали новый состав наблюдательного совета компании. Помимо председателя наблюдательного совета «Укртранснафты» Олега ДУБИНЫ, который является председателем правления НАК «Нафтогаз Украины», членами наблюдательного совета избраны Андрей БОГДАН (заместитель министра юстиции Украины), Николай БУРМАКА (член ГКЦБФР), Максим СТЕПАНОВ (первый заместитель председателя Одесской облгосадминистрации), Алексей НЕСТЕРЕНКО (директор департамента по вопросам нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности Минтопэнерго), Игорь ДРОЗДОВ (директор департамента имущественных отношений и реформирования собственности Минтопэнерго), Владимир ЛОМОНОСОВ (заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины»), Валентин ФРАНЧУК (заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины») и Николай ЯКОВЕНКО (директор департамента корпоративной собственности НАК «Нафтогаз Украины»).

Также акционеры заслушали отчет правления о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества за первое полугодие 2009 года и отчет правления о выполнении решений общего собрания акционеров, требований устава и внутренних положений и др.

Как сообщал УНИАН, 10 июня наблюдательный совет «Укртранснафты» временно отстранил Игоря КИРЮШИНА от исполнения обязанностей председателя правления компании и назначил исполняющим обязанности председателя правления Александра ЛАЗОРКО.

25 июня Кабинет Министров Украины своим распоряжением №698-р назначил экс-главу «Укртранснафты» Игоря КИРЮШИНА заместителем министра топлива и энергетики. Назначением И.КИРЮШИНА Кабмин ввел дополнительную должность замминистра топлива и энергетики.

Справка УНИАН. ОАО «Укртранснафта» является оператором нефтетранспортной системы Украины, которая находится в эксплуатации компании и включает в себя 18 нефтепроводов общей протяженностью 4569 км, 51 нефтеперекачивающую станцию (НПС), 11 резервуарных парков общей емкостью 1010 тыс. кубометров. Работу НПС обеспечивают 176 насосных агрегатов общей мощностью электродвигателей 356,9 тыс. кВт.

100% акций ОАО «Укртранснафта» владеет НАК «Нафтогаз Украины».