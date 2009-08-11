Мировые цены на нефть снизились

Цены на нефть на мировых рынках в понедельник снизились на фоне наметившегося падения котировок на американских фондовых площадках, сообщает агентство Рейтер.

Цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов снизилась на 0,9 доллара - до 73,50 доллара за баррель.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость сентябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil снизилась на 0,33 доллара - до 70,60 доллара за баррель.