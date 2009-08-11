В Брюсселе сегодня состоится встреча по ГТС Украины

В Киеве ждут от сегодняшней встречи представителей Еврокомиссии, Украины и России в Брюсселе подтверждения Москвой ее участия в модернизации газотранзитной системы Украины, сообщает k2kapital..

В правительственных кругах Украины отмечают, что нынешняя встреча по вопросам газового сотрудничества в треугольнике ЕС-Россия-Украина впервые в этом году проходит под знаком "завершения информационной войны против Украины". Советник премьер-министра по энергетике и депутат парламента Олесь Гудыма в интервью Deutsche Welle напомнил, что оплата Украиной потребленного в июле российского газа прошла "без уже привычных сомнений Москвы в способности Киева своевременно рассчитываться с Газпромом".

По мнению Гудымы, причина этого не только в том, что Украина своевременно оплачивает потребленный российский газ на протяжении года, но и в решении Европейского банка выделить Киеву около $1,7 млрд. в 2009-2010 годах.

Депутат считает, что Россия оказалась "в пикантной ситуации", отказавшись устами вице-премьера РФ Игоря Сечина предоставить кредит Украине. Ведь ранее, напомнил Гудыма, Москва "жаловалась" на подписание без нее декларации ЕС-Украина о модернизации украинской газотранспортной системы. Позже, когда стороны соглашения пригласили Россию к участию в реализации проекта, а украинский премьер Юлия Тимошенко попросила предоставить Украине кредит в $5 млрд., Владимир Путин пообещал выдать его на паритетных с Евросоюзом условиях.

По мнению Гудымы, информационная война Москвы против Украины прекращена на фоне успехов в развитии газового сотрудничества между Брюсселем и Киевом: "После того, как финансовые институты ЕС поняли, что Украине можно давать кредиты, мы можем ожидать много других неожиданностей, которые пойдут только на пользу Украине", – говорит депутат.

В отличие от него, президент Киевского международного энергетического клуба Александр Тодийчук настроен более скептически. Он объясняет жесткую позицию Москвы "окрыленностью Газпрома скромными успехами в продвижении "Северного" и "Южного потоков", которые являются путями поставки газа в Европу в обход Украины.

Эксперт не исключил, что Газпром и далее будет эксплуатировать тему "Украина – ненадежный партнер" и может прибегнуть к провоцированию нового витка напряженности в газопоставках зимой. Целью этой стратегии Тодийчук считает попытку склонить Брюссель к ускорению строительства этих обходных газопроводов.

Тодийчук убежден, что сегодня украинский маршрут транспортировки газа остается самым дешевым, в том числе, и для Газпрома. А емкость украинских подземных газовых хранилищ составляет треть емкости хранилищ Евросоюза. Единственным препятствием для реализации этих преимуществ, по мнению эксперта, остаются недостаточные усилия Украины, направленные на убеждение партнеров в том, что Киев проводит прозрачную газовую политику. И прежде всего, в решительности проведения газовых реформ, предусмотренных Брюссельской декларацией.