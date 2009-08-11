Минэкономики предлагает увязать цены на аукционах с мировыми котировками

Министерство экономики Украины предлагает ввести обязательную увязку стартовых цен на нефть, газовый конденсат, природный газ и уголь собственной добычи, реализуемые на коммерческих аукционах, с текущими котировками цен на указанные энергоносители на мировых торговых площадках.

Об этом сказано в обнародованном на официальном веб-сайте Минэкономики проекте постановления Кабинета министров, разработанном Минэкономики, которым планируется внести соответствующие изменения в «Положение об организации и проведении аукционов по продаже нефти, газового конденсата, природного, сжиженного газа и угля».

Согласно документу, предлагается, в частности, обязать продавца энергоносителя определять уровень стартовой цены с учетом текущего уровня мировых цен на соответствующее сырье, который не должен превышать их более чем на 5%. При этом текущий уровень цен определяется на базе среднего значения котировок на соответствующее сырье за последние десять дней, предшествующих аукциону.

Проект также предусматривает проведение в случае необходимости дополнительных аукционов, на которых могут реализовываться ресурсы, не востребованные на базовом аукционе.

Минэкономики также предлагает сократить обязательный норматив количества участников на один лот с тех до двух. При этом на аукционный комитет возлагаются функции мониторинга субъектов хоздеятельности на предмет несвязанности участников аукциона отношениями контроля.

Также проектом постановления предусматривается введение обязательной ежеквартальной аккредитации потенциальных покупателей энергоресурсов.

Кроме того, в документе предлагается снизить предельный порог изменения цены в ходе аукциона, после которого он должен быть приостановлен, с 15% до 10%.

Также Минэкономики предлагает сократить размер комиссионного вознаграждения бирж при торгах нефтью и газовым конденсатом с 0,5% до 0,1% от объема сделки при сохранении комиссионного сбора на уровне 0,5% для природного газа, сжиженного газа, а также угля.