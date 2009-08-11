Минпромполитики предлагает цену газа на уровне 205 долл.

Министерство промышленной политики предлагает Кабинету министров Украины установить цены на газ для предприятий химической промышленности на уровне 205 долл. за тыс. куб. м.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал первый заместитель министра промышленной политики Украины Виталий НЕМИЛОСТЕВЫЙ сегодня на брифинге в Киеве.

По его словам, такая цена позволит предприятиям химпрома увеличить объемы производства, а также увеличить объемы потребления газа, что позволит НАК «Нафтогаз Украины» больше закупать природного газа. При этом он отметил, что цена в 205 долларов за тысячу кубометров превышает цену газа, импортируемого в Украину, начиная со второго полугодия, а с учетом того, что в четвертом квартале цена на импортный газ будет еще дешевле, то данная цена в 205 долл. за тыс. куб. м будет компенсировать убытки «Нафтогаза», полученные НАК в первом и втором квартале 2009 года.

В.НЕМИЛОСТЕВЫЙ также отметил, что установление цены на газ для предприятий химпрома на уровне 205 долл. за тыс. куб. м позволит этим предприятиям увеличить производство, как минимум, на 30-40%.

«Это альтернативная цена (205 долл. за тыс. куб. м), которая должна удовлетворить и НАК «Нафтогаз Украины», и даст возможность химикам работать», - добавил замминистра.