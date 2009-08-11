Цена бензина А-95 перевалила за 7 грн.

Средняя по Украине розничная цена бензина А-95 преодолела «психологическую» отметку в 7 грн. за литр. С 7 по 11 августа 2009 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты увеличились на 3,1-3,6% (в среднем на 3,3%). Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании Ukrainian Petroleum Consultants (UPECO, г. Киев).

Так, по данным мониторинга компании UPECO, с 7 по 11 августа 2009 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились следующим образом:

Бензин А-76 – увеличились на 3,4% - с 6,10 грн./литр до 6,31 грн./литр

Бензин А-92 – увеличились на 3,2% - с 6,53 грн./литр до 6,74 грн./литр

Бензин А-95 – увеличились на 3,1% - с 6,89 грн./литр до 7,10 грн./литр

Дизельное топливо – увеличились на 3,6% - с 5,57 грн./литр до 5,77 грн./литр

Напомним, емкость рынка нефтепродуктов Украины составляет 3 млрд. долл. в розничных ценах в год. В год Украина потребляет около 16 млн. тонн нефтепродуктов, из них по 5 млн. тонн бензина и дизтоплива и 6 млн. тонн мазута.

Справка УНИАН. Консалтинговая компания UPECO основана в 1997 году и на сегодняшний день является одной из ведущих в Украине в сфере сбора, систематизации и анализа информации о рынках нефти и нефтепродуктов. UPECO является издателем ряда отраслевых изданий: еженедельника «НефтеРынок», ежемесячников «Современная АЗС» и OilMarket. Компания также проводит ряд нефтегазовых конференций в Украине, России и Казахстане.