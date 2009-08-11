ОПЕК снизила прогноз спроса на свою нефть

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) во вторник снизила прогноз спроса на нефть, добываемую ее участниками, в 2010 году в связи с ожидаемым ростом поставок из стран вне ОПЕК и незначительными темпами восстановления мировой экономики.

Такие данные приводятся в августовском обзоре организации, передает Reuters.

Картель предполагает, что в будущем году спрос на добытую в странах ОПЕК нефть снизится на 480 тыс. барр. в сутки – до 27,97 млн. барр. в сутки. Ранее ОПЕК предсказывала спад в 380 тыс. барр. в сутки.

Поставки из стран, не входящих в ОПЕК, вырастут на 430 тыс. барр. в сутки, прогнозирует организация. Предыдущий прогноз предусматривал рост на 330 тыс. барр. в сутки.

ОПЕК не изменила прогноз объемов мирового потребления нефти в 2009-2010 годах, предполагающий сокращение на 1,65 млн. барр. в сутки в этом году и рост на 500 тыс. барр. в сутки - в будущем году.

Дисциплина среди участников ОПЕК в июле ослабла: члены картеля соблюдают квоты на 68%, по сравнению с 70% в июне.