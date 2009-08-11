Эксперт: демарш России вызван не вопросом газовой трубы

Нынешний демарш России вызван не вопросом газовой трубы.

Такое мнение высказал в интервью УНИАН аналитик инвестиционной компании Foyil Securities Исмаил САФАРАЛИЕВ.

По его словам, «несмотря на то, что Украина уже достигла достаточного прогресса в переговорах с Евросоюзом по своей ГТС, и РФ, очевидно, воспринимает это как угрозу, газовая тема поднимается в данном случае в общем политическом контексте, а не как отдельный элемент».

Как отметил аналитик, «перед президентскими выборами начинается массивный прессинг нынешнего политического руководства Украины, и задержка с направлением посла – демострация яркой неприязни к команде Ющенко со стороны Медведева и Путина». Украинским избирателям дается сигнал о том, что Россия не хочет и не станет работать с Ющенко, если его переизберут на следующий срок, что само по себе крайне маловероятно, считает И.САФАРАЛИЕВ.

По мнению аналитика, «до выборов мы вряд ли увидим какие-то резкие движения со стороны РФ, связаные с экономическими вопросами». Отношения накануне выборов переходят в чисто политическую плоскость, где и останутся до января, полагает он.

И.САФАРАЛИЕВ считает, что Украину в ближайшее время вряд ли ожидают какие-либо штрафные санкции со стороны России, по крайней мере, таких сигналов нет. Тем более, что Россия уже заявляла, что не намерена штрафовать Украину, напомнил он.

Как сообщал УНИАН, глава РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ направил Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО обращение, в котором, в частности, говорится, что «складывается впечатление, что в Киеве последовательно добиваются разрыва сложившихся экономических связей с Россией, в первую очередь в области энергетики». «В результате под угрозу поставлено стабильное использование нашими странами фактически единой газотранспортной системы, обеспечивающей энергетическую безопасность России, Украины, многих европейских государств», - отмечается в обращении.