"Нафтогаз" передаст ДК "Укртрансгаз" функции

Выполнение функций представительства НАК «Нафтогаз Украины» в Беларуси будет передано представительству ДК «Укртрансгаз», которое будет открыто в ближайшее время.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе НАК “Нафтогаз Украины”, соответствующее решение принято правлением компании.

В июле 2009 года Министерство иностранных дел Беларуси предоставило ДК “Укртрансгаз” разрешение на открытие и деятельность представительства на территории республики.

Работники ДК «Укртрансгаз» на постоянной основе находятся на пограничных газоизмерительных станциях (ГИС) в городах Кобрин и Мозырь (Республика Беларусь) с 2004 года с целью обеспечения принятия-сдачи объемов и качества природного газа, который поставляется в соответствии с Контрактом об объемах и условиях транзита российского природного газа через территорию Украины на период с 2003 по 2013 года, заключенного 24 июня 2002 года между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром».

В то же время, в двусторонней правовой базе произошли изменения, следствием которых стало ограничение срока пребывания иностранных граждан на территории двух стран до 90 дней на полгода, что значительно осложнило выполнение служебных обязанностей работниками ДК «Укртрансгаз» на белорусских ГИС. В то же время отмеченное ограничение не распространяется на лица, которые работают в представительствах иностранных компаний, зарегистрированных на территории Беларуси.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 августа, пресс-служба Министерства иностранных дел Беларуси распространила сообщение о том, что Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» 9 июня 2009 года закрыла свое представительство в Беларуси.

Представители НАК «Нафтогаз Украины» находятся в Беларуси с августа 2007 года.