Соколовский: РФ может снова использовать «газовый рычаг»

Заявление Президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА относительно украинско-российских отношений является сигналом к возможному использованию Россией «газового рычага» в ходе президентской избирательной кампании в Украине, считают в Секретариате Президента Украины.

Об этом в эксклюзивном интервью УНИАН заявил представитель Президента по вопросам международной энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ.

«Я бы очень не хотел, чтобы в придачу к другим нечестным бюллетеням добавился еще мощный газовый избирательный бюллетень. Но тональность поведения российской стороны в последние полгода дает основания переживать за такое развитие событий», - сказал он.

Относительно содержания заявления Президента РФ в части сотрудничества в энергетической сфере Б.СОКОЛОВСКИЙ выразил удивление «абсолютно оторванной от реалий трактовкой».

«То, что касается части энергобезопасности - абсолютно искаженные, на мой взгляд, вещи, которые не красят ни Президента России, ни Российскую Федерацию в целом. Поскольку идет какая-то оторванная от реалий трактовка, в частности, угроз по газотранспортной системе», - сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ.

В этой связи он отметил, что в январе текущего года Украина показала всему миру, что технологическое состояние ее газотранспортной системы соответствует всем необходимым международным критериям.

Кроме того, Б.СОКОЛОВСКИЙ напомнил, что в марте Украина и Евросоюз подписали совместное заявление о планах модернизации украинской ГТС, в котором закреплена возможность участия в этом процессе всех заинтересованных партнеров.

В этой связи он отметил, что до настоящего времени российская сторона не проявила официальной практической заинтересованности в участии в данном проекте. «С российской стороны пока что одни разговоры. Или они не готовы, или они боятся. Хотя я убежден, что российские технологии не хуже европейских. Возможно, у россиян не хватает технологической отваги», - отметил Б.СОКОЛОВСКИЙ.