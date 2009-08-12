Казахстан увеличивает экспортную пошлину на светлые нефтепродукты

Казахстан увеличит экспортную пошлину на светлые нефтепродукты до 67,29 с 59,87 доллара за тонну, говорится в постановлении правительства, опубликованном в среду в официальных СМИ республики, сообщает РИА Новости..

Постановление вводится в действие по истечении 30 календарных дней со дня официального опубликования.

"Министерству иностранных дел Казахстана в двухнедельный срок уведомить Секретариат Интеграционного комитета Евразийского экономического сообщества о принимаемых Правительством республики Казахстан мерах по регулированию внешнеторговой деятельности", - говорится в документе.

Казахстан повысил экспортные пошлины на нефтепродукты на фоне неожиданно возникшего в ряде южных регионов страны дефицита высокооктанового бензина.

На минувшей неделе Агентство по защите конкуренции (АЗК) для ликвидации дефицита ГСМ предложило правительству повысить экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, а также ввести временный мораторий на экспорт нефтепродуктов. По оценке ведомства, существующие ставки таможенных пошлин на экспорт нефтепродуктов не обеспечивают заинтересованность компаний-экспортеров реализовывать ГСМ на внутренний рынок.