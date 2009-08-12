КМУ достроит все недостроенные локальные газопроводы?

Правительство Украины планирует завершить строительство всех недостроенных локальных газопроводов в населенных пунктах. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании Кабинета Министров заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

«Мы тщательно изучили ситуацию и выяснили, что на сегодняшний день приблизительно на 700 млн. грн. недостроенные газопроводы – локальные сети, которые профинансированы частично населением сел и поселков, частично государством, частично газотранспортными организациями», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что в строительство этих газовых сетей уже вложено много средств, и поэтому их нужно достроить. Ю.ТИМОШЕНКО также сказала, что достройка этих локальных газопроводов фактически будет являться очередной антикризисной программой правительства.

Вместе с этим, премьер отметила, что стратегией государства остается переход от использования газа к углю, электроэнергии и другим возобновляемым источникам энергии.