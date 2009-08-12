«Нафтогаз» на следующей неделе начнет переговоры

НАК «Нафтогаз Украины» на следующей неделе намерена начать переговоры с кредиторами по реструктуризации долгов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом и.о. министра финансов Игорь УМАНСКИЙ сказал сегодня в комментарии журналистам.

Он отметил, что одним из вариантов может стать выпуск НАК «Нафтогаз Украины» новых долговых обязательств, предусматривающих выплаты долга в более поздний период.

Как сообщал УНИАН, закон Украины о Госбюджете предусматривает пересмотр условий с кредиторами НАК «Нафтогаз Украины», которые действовали на 1 января текущего года.

Кабинет Министров Украины постановлением №764 от 22 июля т.г. поручил Министерству финансов принять меры по реструктуризации задолженности НАК «Нафтогаз Украины» по внешним займам, а также по уменьшению стоимости их обслуживания за счет рефинансирования.

По информации Счетной палаты Украины, по состоянию на май т.г. задолженность по кредитам НАК «Нафтогаз Украины» превышала 35 млрд. грн.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.