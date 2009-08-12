Тимошенко: Украина надежно подготовится к зиме

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что Украина будет надежно подготовлена к осенне-зимнему периоду.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на заседании Кабинета министров.

«Какая бы политическая истерия в стране не разворачивалась, правительство осуществляет три ключевые вещи. Первая – мы закачиваем газ в газовые хранилища Украины, и сегодня у нас уже есть 22 млрд. из планируемых 27 млрд. кубометров. Второе – платим день в день, независимо от истерии отдельных руководителей и политиков Украины, и также, день в день, будем платить далее и завершим подготовку к осенне-зимнему периоду абсолютно, полностью технологически заполненными газовыми хранилищами Украины», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер подчеркнула, что благодаря реализации антикризисной программы по поддержке угольной отрасли впервые удалось сформировать государственный резерв энергетического угля на уровне, превышающем 5,5 млн. тонн. По ее словам, в предыдущие годы объем госрезерва угля не превышал 3 млн. тонн. «Сегодня, несмотря на дефицит ресурсов, мы подготовим Украину надежно», - заявила глава правительства.

Кроме того, по ее словам, Украина полностью обеспечена необходимым количеством ядерного топлива. «По ядерному топливу подписаны все стратегически долгосрочные соглашения, ядерное топливо мы закупаем нормально и обеспечены на 100%. Страна живет и готовится к осенне-зимнему периоду с опережением графиков и без каких-либо угроз», - считает Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр поручила отраслевым министерствам и ведомствам обеспечить полную готовность всех технических систем к работе в осенне-зимний период.