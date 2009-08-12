АМКУ просит правительство создать рабочую группу

И.о. главы Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Александр МЕЛЬНИЧЕНКО просит первого вице-премьер-министра Александра ТУРЧИНОВА создать рабочую группу, которая будет мониторить и контролировать цены на бензин. Соответствующее письмо правительству было направлено во вторник, 11 августа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.МЕЛЬНИЧЕНКО сообщил сегодня на совещании в Харьковской облгосадминистрации.

По его словам, необходимо также создать республиканский штаб по контролю за ценами на горюче-смазочные материалы, поскольку в осенне–зимний период они снова могут вырасти.

А.МЕЛЬНИЧЕНКО также отметил, что АМК проводил опрос международных авиаперевозчиков, осуществляющих перелеты из Украины. Как выяснилось, их не устраивает цена бензина. «А Минтранс сегодня не регулирует цены на бензин. В то же время важно, чтобы аэропорт привлекал к себе клиентов», - подчеркнул глава комитета.

Как сообщал УНИАН, в июле А.МЕЛЬНИЧЕНКО заявил о необходимости разработки единого подхода к вычислению экспертно-аналитической группой при Министерстве топлива и энергетики Украины объективных цен на нефтепродукты.

Справка УНИАН. Емкость рынка нефтепродуктов Украины составляет 3 млрд. долл. в розничных ценах в год. В год Украина потребляет около 16 млн. тонн нефтепродуктов, из них по 5 млн. тонн бензина и дизтоплива и 6 млн. тонн мазута.