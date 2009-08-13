Мировые цены на нефть повысились

Цены на нефть на мировых рынках в среду повысились на фоне роста американских биржевых индексов в связи с оптимистическими прогнозами ФРС США о стабилизации национальной экономики, сообщает агентство Рейтер.

Цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов повысилась на 0,43 доллара - до 72,89 доллара за баррель.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость сентябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil повысилась на 0,71 доллара - до 70,16 доллара за баррель.