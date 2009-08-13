Соколовский надеется, что Кабмин определится с «Одесса-Броды»

Уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ надеется, что до конца года Кабинет министров определится с датой перевода нефтепровода «Одесса-Броды» в аверсный режим работы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Очень надеюсь, что в этом году правительство определится с датой перевода «Одесса-Броды» в аверсный режим», - сказал он.

При этом Б.СОКОЛОВСКИЙ отметил, что на сегодня уже не существует причин для торможения этого проекта. По его словам, есть и ресурсная база (нефть из Азербайджана) и желание владельцев ресурса поставлять нефть для данного проекта.

Также он напомнил, что Польша оставила строительство нефтепровода «Броды-Плоцк» в списке ключевых энергетических проектов, софинансированных за средства Европейского Союза в рамках программы «Инфраструктура и окружающая среда» до 2013 года.

Справка УНИАН. Идея проекта строительства Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора Одесса – Броды – Плоцк – Гданьск возникла в середине 90-х годов. Она предусматривала строительство нового транспортного коридора нефти, который позволил бы поставлять каспийскую нефть в страны Западной и Центральной Европы.

23 мая 2003 года в Брюсселе была подписана Совместная декларация Совета министров Республики Польша, Кабинета министров Украины и Европейской комиссии по вопросу оказания поддержки проекту ЕАНТК.

Еврокомиссия также выделила 2 млн. евро на проведение ТЭО строительства трубопровода «Броды-Плоцк», который позволил бы протянуть уже построенную украинскую трубу из Одессы на Черном море до польского Гданьска на побережье Балтийского моря.

ТЭО проекта было презентовано в 2006 году, но участникам не удалось найти инвесторов.

В 2008 году в созданное Польшей и Украиной СП «Сарматия» для развития ЕАНТК вступили национальные нефтетранспортные компании Азербайджана, Грузии и Литвы, которые впоследствии все вместе выделили 1,8 млн. долларов на подготовку еще одного ТЭО проекта.

24 апреля 2009 года на общем собрании акционеров СП «Сарматия» было утверждено ТЭО проекта ЕАНТК, подготовленное по заказу Международного нефтетранспортного предприятия «Сарматия» компанией Granherne Limited вместе с партнерами – компаниями Purvin&Gertz и Greengate LLC.

Стоимость реализации ЕАНТК на базе нефтепровода «Одесса-Броды», согласно утвержденному ТЭО, составляет 2-8 млрд. долл. в зависимости от объемов транспортировки нефти.