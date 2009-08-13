Vanco готова к переговорам с правительством

Компания Vanco Prуckerchenska Ltd. (Британские Виргинские острова) заявляет, что несмотря на арбитражный процесс, готова к предметным переговорам с Кабинетом министров Украины о скорейшем начале проекта по освоению Прикерченского участка на шельфе Черного моря.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

В сообщении отмечается, что в Стокгольме продолжается арбитражный процесс, инициированный Vanco Prуckerchenska против правительства Украины.

«Компания уверена в победе в данном судебном разбирательстве, но вместо судебных тяжб она все так же готова к предметным переговорам с Кабинетом министров относительно скорейшего начала проекта по освоению Прикерченского участка», - сказано в сообщении.

Компания отмечает, что несмотря на действующее Соглашение о разделе продукции (СРП), подписанное с правительством Украины 17 октября 2007 года, готовность Vanco Prуckerchenska провести трехмерное (3D) сейсмическое исследование на Прикерченском участке шельфа Черного моря на территории 4 200 кв. км, несмотря на планы компании пробурить 2 глубоководные скважины в течение первых трех лет работ, правительство Юлии ТИМОШЕНКО все так же безосновательно препятствует реализации проекта освоения Прикерченского участка компанией Vanco Prуckerchenska.

Потеряв потенциальную позицию лидера в конце 2007 года, Украина теперь существенно отстает от соседних государств в освоении глубоководных месторождений нефти и газа в Черном море.

«Нынешнее правительство беспричинно лишает Украину возможности ощутимо продвинуться на пути к энергетической безопасности и энергетической независимости, что, в свою очередь, способствовало бы экономическому развитию страны», - отмечено в сообщении.

Также компания напоминает, что румынская нефтедобывающая компания Petrom и компания Exxon Mobil Exploration уже начинают освоение участка Нептун в румынской части Черного моря. Таким образом, теперь и Румыния, и Турция приступили к освоению глубоководных месторождений нефти и газа на своих территориях Черного моря.

«К сожалению, нынешнее правительство, как и прежде, занимает все ту же неконструктивную позицию, блокируя наш проект. Именно поэтому Украина и дальше будет отставать от Турции и Румынии в освоении глубоководных месторождений нефти и газа в Черном море», – подчеркнул президент Vanco Prуckerchenska Джим БАУН.

Справка УНИАН. В 2006 году Vanсo International Ltd. выиграла первый открытый конкурс и заключила в октябре 2007 г. с Кабинетом министров Украины Соглашение о разделе продукции (СРП), которая будет добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря.

Vanco International передала все права и обязанности по СРП компании Vanco Prykerchenska.

Vanco Prуckerchenska является подразделением Vanco International, дочерней компании Vanco Energy, владельцем и президентом которой является ее основатель Джин Ван ДАЙК.

Vanco Prуckerchenska занимается геологоразведкой и разработкой нефтегазовых месторождений на Прикерченском шельфе Черного моря (проект). Данный проект включает в себя три перспективные площади: Судакский складчатый пояс, Судакский глубоководный складчатый пояс и площадь Тетяев. Общая площадь участка составляет 12 960 кв. км, глубина моря - от 70 до 2200 м. Реализация проекта запланирована в два этапа: поисковые работы, а также разработка и добыча. Общая сумма инвестиций в проект составит более 15 млрд. долл. США.

25 апреля 2008 года Минприроды аннулировало лицензию компании Vanco Prуckerchenska Ltd. на пользование недрами.

21 мая 2008 года Кабинет министров Украины принял решение об одностороннем выходе из соглашения с компанией Vanco о распределении продукции.

17 июля 2008 года компания Vanco Prуckerchenska начала арбитражный процесс против Украины в соответствии с требованиями Арбитражного института Торговой палаты г. Стокгольм (Швеция) относительно конфликта по СРП.

В настоящее время в Арбитражном институте Торговой палаты г. Стокгольма продолжается арбитражный процесс против Украины относительно выполнения СРП с компанией Vanco Prуckerchenska.