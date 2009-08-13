Украина выступает за прагматичные отношения с Россией в энергетике

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что Украина последовательно выступает за развитие прагматичных отношений с Россией в экономической сфере, прежде всего в энергетике.

Об этом сказано в обращении В.ЮЩЕНКО к украинскому народу, текст которого размещен на сайте главы государства.

По его словам, Украина начала программу модернизации украинской газотранспортной системы для доведения ее уровня до высоких международных стандартов и готова привлекать к этому процессу потенциал европейских стран и других участников.

«Наша страна неоднократно на практике подтверждала свою надежность как партнера в транспортировке энергоресурсов: газа, нефти и материалов для ядерной энергетики», - сказал Президент.

В.ЮЩЕНКО отметил, что Украина – одна из немногих стран мира, которая в июне этого года приветствовала инициативу Российской Федерации о ее готовности начать многосторонний диалог по усовершенствованию международно-правовой базы в сфере энергетической безопасности, которая должна базироваться на Энергетической Хартии и документах, наработанных в ее рамках.

Как сообщал УНИАН, глава РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ направил Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО обращение, в котором, в частности, говорится, что «складывается впечатление, что в Киеве последовательно добиваются разрыва сложившихся экономических связей с Россией, в первую очередь в области энергетики». «В результате под угрозу поставлено стабильное использование нашими странами фактически единой газотранспортной системы, обеспечивающей энергетическую безопасность России, Украины, многих европейских государств», - отмечается в обращении.