Мировые цены на нефть повысились

Цены на нефть на мировых рынках в четверг незначительно повысились на фоне позитивной квартальной отчетности крупнейшей в мире розничной торговой сети, американской Wal-Mart Stores Inc. (Walmart), сообщает РИА Новости..

Цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов повысилась на 0,59 доллара - до 73,48 доллара за баррель.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость сентябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil повысилась на 0,36 доллара - до 70,852 доллара за баррель.