Соколовский: претензии Медведева в части энергобезопасности абсолютно беспочвенны

Чем грозит Украине выход России из переговорного процесса по присоединению к Энергетической хартии? Какие последствия монополизации поставок ядерного топлива для украинских АЭС? Будет ли разыгрываться «газовая карта» на президентских выборах?

Об этом в эсклюзивном интервью УНИАН рассказал представитель Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан Соколовский.

- Богдан Иванович, недавно правительство Российской Федерации фактически отказалось от участия в Энергетической хартии, отозвав свою подпись под этим многосторонним документом. Какие последствия этот шаг будет иметь для развития мирового энергорынка в целом и с какими проблемами в этой связи может столкнуться Украины?

- Такой радикальный шаг России, в определенном смысле, понятен и объясним: россияне отстаивают свои национальные интересы по реализации российской внешнеполитической стратегии, в том числе и по утверждению монопольного влияния российского бизнеса на внутреннем и внешних энергетических рынках. С другой стороны, фактический отказ РФ от Энергетической Хартии можно истолковать как вызов более чем 50-ти странам- участникам Хартии, в том числе Украине.

Напомню, в основе Хартии – общая заинтересованность сторон в надежном энергоснабжении и устогйчивом экономическом развитии. Хартия и наполняющие ее документы направлены на установление единых прозрачных правил функционирования международного энергетического рынка. В этих документах, например, заложены прозрачные рыночные, недискриминационные и конкурентные принципы взаимодействия всех игроков на энергорынках: и поставщиков, и потребителей, и транзитеров энергоресурсов.

Для Украины, которая в долгосрочных стратегиях правительства России позиционируется как один из приоритетных рынков, выход России из переговорного процесса означает, то что она, уже не связанная никакими международными обязательствами, будет пытаться закрепить, и без того ощутимое, доминирование на нашем рынке. Ведь не для кого не секрет, что глубина нашей зависимости от первичных энергоресурсов, импортируемых из России, порой достигает 80%.

Потому одним из приоритетов Украины в сфере энергетической безопасности – уменьшение зависимости от импорта энергоресурсов и диверсификация источников, маршрутов и технологий получения энергии.

Этот наш, украинский национальный интерес весьма эфективно отстаивает Президент Украины Виктор Ющенко, принимая во внимание и учитывая интересы других государств, прежде всего соседних.

- Располагает ли сегодня Украина действенными механизмами защиты от такой экспансии?

- Действенным защитным механизмом Украины является диверсификация поставок энергоресурсов. За последние 4 года по инициативе главы государства Украине удалось сделать несколько ощутимых шагов в данном направлении. Взять хотя бы, к примеру, коммерческий контракт с американской компанией Westinghouse по поставкам ядерного топлива для трех энергоблоков Южно-Украинской АЭС, а это около 20% нашего рынка. Важность этого контракта, в частности, заключается в том, что, создавая конкурентную среду, мы автоматически повышаем исполнительскую, финансовую, технологическую и научную дисциплину всех поставщиков и потребителей. Ибо отсутствие конкуренции в ядерно-энергетической отрасли конечном итоге приводит к "расслаблению", а это – одна из важных причин возникновения ЧП, иной раз масштабных, например - Чернобыльской катастрофы. Разные страны по-своему решают вопрос поддержания "тонуса" в ядерной отрасли, но практически везде – через конкурентные механизмы. В этом плане показателен опыт Китая, где наряду с развитой сетью реакторов национального производства, эксплуатируется два принципиально отличающихся канадских блока Candu.

- Эксперты высказывают сомнение относительно практической реализации контракта с Westinghouse. Даже при реализации проекта квалификации американских сборок возникают определенные трудности, в частности на исполнительном уровне…

- По моему мнению, имеет место обычная борьба за сферы влияния и эти сомнения экспертов абсолютно вписываются в ее рамки. Относительно же задержек при реализации проекта квалификации то, я думаю, что одна из причин - определенная неуверенность наших профильных чиновников из-за, в частности, чрезмерной политизации принимаемых решений.

Позволю себе предположить, что Российская сторона недовольна присутствием американской компании на украинском рынке и хотела бы восстановить свою монополию по поставкам ядерного топлива в Украину. Однако, по моему убеждению, это была бы большая ошибка огромнейший риск как для Украины, так для самой России, поскольку еще раз подчеркиваю, отсутствие конкуренции в конечном итоге ведет к «расслаблению» и потребителя и поставщика, что в случае атомной энергетики недопустимо.

- В рамках апрельских заседаний украинской и российских межправкомиссий была достигнута договоренность о подписании долгосрочного контракта по поставкам ядерного топлива в Украину после 2010 года. Контракт должен был подписан до 15 июля, однако этого не произошло. В чем, по вашему мнению, причина задержки?

Причин несколько, но, мне кажется, что основная, как это было впрочем и с газовыми контрактами, - чрезмерно жесткая и, в определенной степени, несправедливая позиция российской стороны по отношению к Украине. На мой взгляд, такая позиция проистекает из-за несоответствия интересов и возможностей: стремление России к монополизации национального и соседних рынков не всегда совпадает с техническими возможностями российской атомной промышленности реализовать все желаемые проекты.

- Можно ли этим объяснять и задержку по реализации проекта строительства Х3/Х4 где российский «Атомстройэкспорт» отобран как поставщик реактора и, очевидно, как главный подрядчик?

- Переговорный процесс в данном направлении существенно замедлился. Однако тут, по моему мнению, сказываются и последствия мирового финансового кризиса: нет достаточного количества средств, с одной стороны, а с другой – уменьшились объемы потребления энергоресурсов. Думаю, что те же причины обусловили и задержку с реализацией других проектов, например АЭС в «Белене» (Болгария).

- В недавнем знаковом заявлении президента РФ Дмитрия Медведева среди прочего указывалось также на ухудшение сотрудничества энергетической сфере. В данном контексте можно ли говорить о том, что «газовый рычаг» будет использоваться Россией в качестве инструмента для влияния на ход избирательной компании в Украине в ее пике?

- Президент Украины дал объективный и исчерпывающий ответ на все вопросы, затронутые в упомянутом обращении.

В частности, претензии российского Президента в сфере энергетической безопасности являются, на мой взгляд, абсолютно безосновательными, например по ГТС. Украина в январе этого года на практике показала, что поддерживает ГТС в нормальном технологическом и техническом состоянии которое позволяет ей выполнять поставленные задачи по поставкам и транзиту газа. Более того, Украина, после инициированных Президентом В.Ющенком 4-летних переговоров, 23 марта 2009 года подписала с Европейской комиссией и международными финансовыми институциями Совместное заявление о модернизации украинской ГТС. В рамках реализации этого документа на конкурсной основе приглашаются все желающие партнеры, располагающие соответствующим технологическим и финансовым ресурсом. К участию в проекте также приглашается и российская сторона. Другой вопрос, что представители как раз Российской Федерации пока единственные, кто не высказал заинтересованности к участию в этом проекте. Свою заинтересованность в проекте выявили немецкие, польские, австрийские, швейцарские, американские, эстонские и многие другие компании и финучреждения. А с российской стороны пока что одни разговоры. Или они не готовы или боятся конкуренции. Хотя я убежден, что многие российские компании и технологии ничем не уступают европейским.

Относительно газового рычага, то я как украинский гражданин очень бы не хотел, чтобы на выборах к другим нечестным бюллетеням добавился мощный газовый избирательный бюллетень. Но тональность поведения российской стороны последние полгода дают основания переживать за такое развитие событий. И суть тех контрактов, которые были подписаны по договоренностям премьер-министров Украины и России, и риторика, направленная на Украину и ЕС с абсолютно необоснованными угрозами и лоббирование оффшорных "помощников" для НАК «Нафтогаз Украины» - все это в комплексе, к сожалению, свидетельствует о возможности использования газа в политических целях.

- Как Вы прокомментируете инициативу НАКа о строительстве в Укаине нового НПЗ? Каковы вообще перспективы этого проекта?

- В данном контексте меня настораживает одно - НАК «Нафтогаз Украины», который согласно 55-ой директивы ЕС должен быть в средней перспективе реструктуризирован с отделением функций, хочет взять на себя еще одну новую функцию, выступая заказчиком строительства НПЗ. У Украины уже было ряд проектов строительства НПЗ с Азербайджаном, Казахстаном Ливией, Польшей. По заказу «Укртранснафты», в 2008 году было завершено маркетинговое исследование рынка нефтепродуктов. Это исследование легло в основу реализации договоренностей Украинского и Ливийского глав государств по созданию высокотехнологического нефтеперерабатывающего комплекса. Правительство Украины вместе с ливийской стороной работают над выполнением этих договоренностей. Какая роль НАК в этом вопросе? Мне не известно.

- Известно ли Вам какие объемы газа Украина намерена импортировать в августе? Нет ли отставаний в графике заполнения ПХГ?

- На сегодняшний день НАК "Нафтогаз Украины" информирует о наличии в ПХГ более 22 млрд. кубометров газа. Находимся абсолютно в графике и процесс закачки никаких опасений не вызывает. Объем импорта газа в августе должен составить приблизительно 3,2 млрд. кубометров - на уровне июльского.

- Рассчитана ли уже цена российского газа для Украины в IV квартале?

По ранее проведенным предварительным расчетам «Нафтогаза» для IV квартала цена будет находиться в рамках коридора 192 долл. - 208-209 долл. за тыс. кубометров. В I квартале 2010 цена составит от 250 до 270 долл. Средняя цена поставок в 2010 году по расчетам НАКа прогнозируется на уровне 270 долл. за тыс. кубометров, однако это предварительные цифры которые в дальнейшем могут корректироваться с учетом заложенной в формулу стоимостью нефтяной корзины.

Вячеслав Ржеутский (УНИАН)