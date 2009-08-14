Украина в августе намерена импортировать 3,2 млрд. куб. м газа

НАК «Нафтогаз Украины» в августе текущего года намерен импортировать 3,2 млрд. кубометров природного газа.

Об этом в интервью УНИАН сообщил представитель Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ.

(Полный текст интервью читайте на сайте УНИАН-Экономика http://economics.unian.net/rus/detail/19041).

По его словам, указанный объем будет равен объему июльского импорта энергоресурса. «Объем импорта газа в августе должен составить приблизительно 3,2 млрд. кубометров - на уровне июльского", - сказал он.

Б.СОКОЛОВСКИЙ сообщил, что, по данным НАКа, на сегодняшний день в подземных хранилищах уже накоплено более 22 млрд. кубометров газа.

«Находимся абсолютно в графике, и процесс закачки никаких опасений не вызывает», - отметил представитель Президента.

Как сообщал УНИАН, 6 июля о полной оплате поставок российского газа в июне заявил пресс-секретарь "Нафтогаза Украины" Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ. По его словам, в июне 2009 года Украина потребила 1,1 миллиардов кубометров газа. При этом точной суммы, переведенной на счета "Газпрома", названо не было. Как ожидается, в третьем квартале текущего года "Нафтогаз" будет получать российское топливо по 198 долларов за тысячу кубометров.

7 июля представитель "Газпрома" Сергей КУПРИЯНОВ подтвердил, что НАК "Нафтогаз Украины" полностью расплатился за июньские поставки газа.

По его словам, "Нафтогаз" также подал заявку на поставки газа в июле в объеме 120 миллионов кубометров в сутки, увеличив в первую неделю июля фактический отбор газа из трубы в четыре раза. "Очевидно, что большая часть этого газа не продается сейчас потребителям, а закачивается в подземные хранилища, а значит, платеж в начале августа станет определенным рубежом и для украинской компании, и для стран, заинтересованных в транзите через Украину. Ведь решение о совместном финансировании "Нафтогаза", к чему российская сторона призывает уже давно, пока не найдено", - объяснил С.КУПРИЯНОВ.

По российским оценкам, Украине необходимо закачать в подземные хранилища газа (ПХГ) около 19,5 миллиардов кубометров для подготовки к зимнему отопительному сезону.

Справка УНИАН. Согласно контракту, заключенному между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" в январе 2009 года, украинская сторона обязуется перечислять средства за потребляемый газ не позже седьмого числа каждого месяца, следующего за месяцем поставок. В случае, если это условие Украиной будет нарушено, российская сторона может перейти на авансовую систему платежей со стопроцентной оплатой.