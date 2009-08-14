Соколовский: цена газа составит 194-209 долл. за тыс. куб. м

Цена импортируемого в Украину российского природного газа на IV квартал будет находиться в пределах 194-209 долл. за тыс. кубометров.

Об этом в интервью УНИАН сообщил представитель Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ со ссылкой на предварительные расчеты НАК "Нафтогаз Украины".

(Полный текст интервью читайте на сайте УНИАН-Экономика http://economics.unian.net/rus/detail/19041).

По его словам, по данным НАКа, в I квартале 2010 года стоимость импортного ресурса для Украины прогнозируется на уровне 250-270 долл. за тысячу кубометров, при среднегодовой для 2010 года - 270 долл. за тыс. кубометров.

"Однако это предварительные цифры, которые в дальнейшем могут корректироваться с учетом заложенной в формулу стоимостью нефтяной корзины", - подытожил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, официальный представитель ОАО «Газпром» Сергей КУПРИЯНОВ заявлял, что цена российского газа для Украины в третьем квартале 2009 года составит 198 долл. за тыс. куб. м.

С.КУПРИЯНОВ сообщил также, что прогнозной ценой газа для четвертого квартала остается 155 долл. за тыс. куб. м, однако она будет уточняться в соответствии с формулой, прописанной в газовых контрактах между Украиной и Россией.

Напомним, в первом квартале 2009 года цена газа для потребителей Украины составила 360 долл. за тыс. куб. м, во втором квартале – 280 долл. за тыс. куб. м.