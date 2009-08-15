Мэр Запорожья просит определить уровень аварийности ДнепроГЭСа

Мэр Запорожья Евгений КАРТАШОВ направил премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО письмо с просьбой дать поручение о направлении в Запорожье комиссии Министерства во вопросам чрезвычайных ситуаций и вопросам защиты населения от последствий чернобыльской катастрофы для определения уровня аварийности плотины ДнепроГЭСа.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Запорожской мэрии, соответствующее официальное письмо направлено 14 августа т.г.

В письме, текст которого размещен на официальном сайте Запорожской мэрии, также содержится просьба об ускорении процесса выделения из резервного фонда Кабмина денежных средств в размере 7,7 млн. грн. для проведения первоочередных работ по ликвидации аварийного состояния проезжей части на участке, который проходит по ортотропной плите плотины ДнепроГЭСа.

Как сообщал УНИАН, власти Запорожья вводят запрет на проезд через город грузового транзитного автотранспорта, в связи с состоянием проезжей части плотины ДнепроГЭСа, "конструкция которой дала трещину и сегодня уже представляет угрозу безопасности во время проезда по ней".

Справка УНИАН. Плотина ДнепроГЭС построена в 1932 году. В годы Великой Отечественной войны 14 быков ДнепроГЭС были уничтожены полностью, 18 - частично. Восстановлена плотина была в 1947 году. Автодорожный проезд через плотину ДнепроГЭС реконструирован в 1978 году. Тогда же проезжая часть была расширена, и ее часть нависает над водой. Сейчас она состоит из 4 полос, по две в каждом направлении движения.

На сегодняшний день проезжая часть плотины ДнепроГЭСа - один из двух мостовых переходов через Днепр на территории Запорожья. Второй - мосты Преображенского, один из которых соединяет левобережную часть города с о. Хортица, а второй о. Хортицу с правобережной частью Запорожья, "перегружены" автотранспортом до такой степени, что на протяжении последних лет ежедневно десятки тысяч запорожцев вынуждены, добираясь с работы и на работу, стоять в пробках из-за несоответствия построенных еще в 60-е годы прошлого века мостов необходимым сейчас пропускным способностям. Движение грузового автотранспорта по мостам Преображенского было ограничено ранее.