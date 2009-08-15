Цены на нефть значительно снизились

Мировые цены на нефть резко снизились по итогам биржевых торгов в пятницу, 14 августа, сообщает AFP.

В Нью-Йорке баррель нефти марки WTI с условием поставки в сентябре подешевел на 3,01 доллара (4,3 процента) до отметки в 67,51 доллара. В Лондоне цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефть Brent снизилась на 1,07 доллара до 72,41 доллара за баррель.

Биржевые аналитики, пишет Лента.ру, связывают снижение цен на нефть с падением индекса потребительского доверия в США - в августе этот показатель составил 63,2 пункта против 66 пунктов месяцем ранее. Ранее прогнозировалось, что индекс потребительского доверия в США - стране, чья экономика потребляет большее всего энергоносителей в мире, - составит не менее 69 пунктов.