Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1.09 составит 238,6 долл. за тонну

Ставка экспортной пошлины на российскую нефть Urals с 1 сентября составит 238,6 долл. США за тонну против 222 долл. в августе текущего года, что на 7,5% больше. Об этом сообщил замначальника отдела таможенных платежей Минфина РФ Александр САКОВИЧ, передает РИА Новости.

«Согласно мониторингу Минфина, с 15 июля по 14 августа включительно средняя цена на нефть сложилась в размере 69,14429 долл. за баррель, таким образом, предельная ставка пошлины может быть установлена на уровне 238,66466 долл. за тонну. Скорей всего, с 1 сентября ставка пошлины составит 238,6 долл. за тонну", - сказал он.

По словам А.САКОВИЧА, ставки экспортной пошлины на нефтепродукты в сентябре также несколько возрастут. На светлые нефтепродукты пошлина вырастет до 173,1 долл. за тонну с 161,9 долл. в августе, на темные нефтепродукты - до 93,2 долл. за тонну с 87,2 долл.

А.САКОВИЧ пояснил, что рост пошлины на нефть в сентябре будет не очень значительным (на 16,6 долл.), российские нефтяники за первые восемь месяцев года уже получили дополнительную прибыль за счет опережающего роста цен на нефть относительно увеличения ставки пошлины.

Мировые цены на нефть в августе колеблются на уровне 70 долл. за баррель. С 1 марта текущего года в связи со стабилизацией цены на нефть на уровне 43 долл. за баррель, впервые за четыре месяца ставка экспортной пошлины на российскую нефть выросла до 115,3 долл. за тонну, однако с апреля она снова была снижена – до 110 долл. за тонну. В мае, июне, июле и августе пошлина опять повышалась.

Правительство РФ прошлой осенью из-за снижения мировых цен на нефть приняло ряд шагов по корректировке расчетов экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты. В частности, период мониторинга цен на нефть марки Urals и, соответственно, срок установления экспортных пошлин был сокращен с двух до одного месяца для более оперативного реагирования на изменения мировой конъюнктуры. Это также снизило и налоговую нагрузку на нефтяные компании, которые ранее потеряли из-за высокой пошлины на фоне кризиса около 7 млрд. долл.