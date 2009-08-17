И.о. гендиректора Запорожского завода сверхмощных трансформаторов назначен Гостищев
Вместо Мотренко
Исполняющим обязанности генерального директора ОАО «Запорожский завод сверхмощных трансформаторов» назначен Александр ГОСТИЩЕВ вместо уволенного по собственному желанию генерального директора Александра МОТРЕНКО. Об этом сказано в сообщении предприятия, опубликованном на сайте ГКЦБФР.
В сообщении отмечается, что такое решение принял наблюдательный совет на своем заседании 13 августа текущего года.
До этого назначения А.ГОСТИЩЕВ занимал должность заместителя директора по производству – начальника производственно-диспетчерского управления ОАО «Запорожский завод сверхмощных трансформаторов».
А.ГОСТИЩЕВ назначен с 17 августа до проведения общего собрания акционеров.
А.МОТРЕНКО занимал должность генерального директора с 1 апреля 2009 года.
Как сообщал УНИАН, в первом полугодии 2009 года Запорожский завод сверхмощных трансформаторов реализовал продукции на 21,5 млн. грн., что в 2,5 раза превышает объем продаж предприятия за аналогичный период прошлого года.
Справка УНИАН. ОАО «Запорожский завод сверхмощных трансформаторов» создан в 1980 году и является производителем силовых распределительных трансформаторов IV-VI габаритов.
С 2001 года ОАО «Запорожский завод сверхмощных трансформаторов» входит в группу «Энергетический стандарт». На сегодняшний день «Энергетический стандарт» является крупнейшим украинским энергомашиностроительным объединением.
В 2008 году Запорожский завод сверхмощных трансформаторов увеличил объемы производства на 72%, по сравнению с 2007 годом, до 5,303 млн. долл.