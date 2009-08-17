Директор ДП «Нафтогазмережи»: безопасность поставок газа населению повысится

С началом работы дочернего предприятия «Нафтогазмережи» НАК «Нафтогаз Украины» будет внедрен жесткий контроль за финансированием реконструкции газопроводов, в результате чего повысится безопасность поставок газа населению.

Об этом заявил директор ДП «Нафтогазмережи» Виталий ГНАТУШЕНКО в интервью еженедельнику «Зеркало недели» (№30 (758), за 15-21 августа 2009 г.).

По его словам, после передачи управления газораспределительными сетями ДП «Нафтогазмережи», облгазы не смогут контролировать денежные потоки от расчетов за газ и использовать их в своих интересах.

«Идея одна – навести порядок в использовании газовых сетей, которые принадлежат государству, и устранить финансовые злоупотребления в этой сфере», - пояснил основную функцию ДП «Нафтогазмережи» В.ГНАТУШЕНКО.

Он также подчеркнул, что Кабмин утвердил программу строительства распределительных газопроводов на сумму 700 млн. грн.

«Эти средства станут хорошим подспорьем для ДП «Нафтогазмережи» по возобновлению огромной работы по газификации, фактически, замороженной более десяти лет назад», - отметил он и добавил, что с целью использования денежных потоков облгазов строго по целевому назначению в каждом регионе будут созданы специальные счета ДП «Нафтогазмережи».

«Если раньше деньги сначала получали облгазы и потом уже сами решали, куда и сколько направить, то теперь деньги будет получать фактически государство, и затем уже перечислять на нужды филиалов ДП «Нафтогазмережи» и оплачивать согласованные счета подрядчикам-облгазам», - пояснил он.

Кроме того, по его словам, после смены в управлении газораспределительными сетями, улучшится дисциплина газопотребления, поскольку ряд облгазов неоднократно отказывались выполнять поручения по прекращению поставок газа должникам. В результате, НАК «Нафтогаз Украины» была вынуждена уменьшать поставки газа регионам, от чего страдали и добросовестные плательщики-потребители.

«Облгазы фактически саботировали отключение должников от газопоставок. Таким образом, добросовестные плательщики за газ оказывались в неравных условиях с должниками. Получается, и тот, кто платит, получает газ, и тот, кто не платит, тоже получает газ. Разве это цивилизованные отношения?", - подчеркнул он.

По словам директора ДП «Нафтогазмережи», процесс создания нового предприятия идет непросто.

«Для его оптимизации и ускорения мы каждый день проводим консультации с представителями и акционерами облгазов. Показательно, что представители должников даже в «Нафтогаз» не приезжают. Ведь они считают, что у них есть другой собственник. Несмотря на то, что в большинстве облгазов НАК «Нафтогаз Украины» принадлежит более 50% акций", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 4 августа 2009 года НАК «Нафтогаз Украины», в соответствии с уставом компании и по согласованию с Министерством топлива и энергетики Украины, завершила создание ДП «Нафтогазмережи».

Напомним, Кабмин Постановлением №775 от 10 июня (обнародовано 30 июля) решил передать газораспределительные сети 43 предприятий по газоснабжению и газификации, находящиеся в собственности государства, на баланс одного из дочерних предприятий НАК «Нафтогаз Украины».

При этом правительство поручило НАК «Нафтогаз Украины» определить дочернее предприятие, на баланс которого будут переданы газовые сети.

Этому предприятию также переданы газораспределительные сети, находящиеся на балансе других дочерних компаний НАК «Нафтогаз Украины»: ДК «Газ Украины», ДК «Укртрансгаз», ДК «Укргазвыдобування» и ОАО «Черноморнефтегаз».