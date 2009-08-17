Добыча газа в Украине за 7 месяцев выросла

Украинские нефтегазодобывающие предприятия в январе-июле увеличили добычу природного газа на 3,7%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, - до 11,9 млрд. куб. м.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению Госкомстата, в январе-июле добыча нефти в Украине сократилась на 5,5%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, - до 1,716 млн. тонн.

Добыча газового конденсата в Украине в январе-июле сократилась на 7%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, - до 601 тыс. тонн, а газа нефтяного попутного сократилась на 13,0% – до 447 млн. куб. м.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году, по данным Госкомстата, украинские нефтегазодобывающие предприятия увеличили добычу природного газа на 1,6%, по сравнению с 2007 годом, - до 19,8 млрд. куб. м. В 2008 году добыча нефти в Украине сократилась на 5,2%, по сравнению с 2005 годом, - до 3,094 млн. тонн. Добыча газового конденсата в Украине в 2008 году сократилась на 0,6%, по сравнению с 2007 годом, - до 1,074 млн. тонн, а газа нефтяного попутного сократилась на 8,3% – до 867 млн. куб. м.

Справка УНИАН. Крупнейшими нефтегазодобывающими компаниями Украины являются ДК «Укргазвыдобування», ОАО «Укрнафта» и ГАО «Черноморнефтегаз», входящие в структуру НАК «Нафтогаз Украины».