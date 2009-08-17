«Укртранснафта» объявила тендер

ОАО «Укртранснафта» объявило открытый тендер на закупку 200 тыс. тонн сырой нефти.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном в «Вестнике госзакупок» №33 (369) от 17 августа 2009 года.

В сообщении отмечается, что местом поставки нефти на условиях DDU являются резервуары нефтепорта «Одесса». Срок поставки – ІІІ-IV кварталы 2009 года. Конечный срок подачи предложений – 7 сентября 2009 года.

Компания не уточняет, для каких целей закупается данный объем нефти.

Как сообщал УНИАН, в 2007 году "Укртранснафта" переработала на мощностях Лисичанского НПЗ (ЗАО "ЛИНИК") 746,8 тыс. тонн нефти для закладки в стабилизационный резерв нефтепродуктов.

Справка УНИАН. ОАО «Укртранснафта» является оператором нефтетранспортной системы Украины, которая находится в эксплуатации компании и включает в себя 18 нефтепроводов общей протяженностью 4569 км, 51 нефтеперекачивающую станцию (НПС), 11 резервуарных парков общей емкостью 1010 тыс. кубометров. Работу НПС обеспечивают 176 насосных агрегатов общей мощностью электродвигателей 356,9 тыс. кВт.

100% акций ОАО «Укртранснафта» владеет НАК «Нафтогаз Украины».