Украина сократила производство электроэнергии

Производство электроэнергии в Объединенной энергосистеме Украины (ОЭСУ) в январе-июле текущего года сократилось на 15,3%, или 17 млрд. 594,3 млн. кВт/ч, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 97 млрд. 475,6 млн. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве топлива и энергетики Украины.

Согласно сообщению, в июле выработка электроэнергии сократилась на 12,3%, или 1,898 млрд. кВт/ч, по сравнению с июлем 2008 года – до 13,508 млрд. кВт/ч.

За семь месяцев текущего года тепловые электростанции (ТЭС) сократили выработку электроэнергии на 21,4%, или 10 млрд. 464,5 млн. кВт/ч, – до 38,4 млрд. кВт/ч, атомные электростанции (АЭС) – на 11,8%, или 6 млрд. 351 млн. кВт/ч, – до 47 млрд. 499,3 млн. кВт/ч, блок-станции – на 17%, или 849,2 млн. кВт/ч, – до 4 млрд. 144,4 млн. кВт/ч.

В то же время гидроэлектростанции и гидроаккумулирующие электростанции (ГЭС) в январе-июле т.г. увеличили выработку электроэнергии на 1%, или 73,3 млн. кВт/ч, – до 7 млрд. 431,4 млн. кВт/ч.

Справка УНИАН. Производство электроэнергии в Объединенной энергосистеме Украины (ОЭСУ) по итогам 2008 года сократилось на 1,8%, или 3,438 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2007 годом – до 191,688 млрд. млн. кВт/ч.

В 2007 году производство электроэнергии в ОЭСУ увеличилось на 1,6%, или 3 млрд. 6 млн. кВт/ч, по сравнению с 2006 годом – до 195 млрд. 130,5 млн. кВт/ч.