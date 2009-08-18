Мировые цены на нефть снизились

Цены на нефть на мировых рынках в понедельник снизились на фоне осторожности инвесторов относительно темпов восстановления глобальной экономики после кризиса, сообщает агентство Рейтер.

Цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов снизилась на 0,9 доллара - до 70,54 долларов за баррель.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость сентябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil снизилась на 0,76 доллара - до 66,75 долларов за баррель.