В облгазах будуть вводить временные администрации?..

Кабинет Министров Украины предлагает разрешить введение временных администраций в газоснабжающих компаниях (обл- и горгазы) в случае, если они не выполняют свои обязательства, касающиеся основной деятельности.

Об этом говорится в законопроекте №5049, зарегистрированном в Верховной Раде 13 августа т.г.

Согласно проекту закона, временная администрация вводится в таких случаях: если размер основных фондов предприятия уменьшился на 50% в течение последних шести месяцев; если облгаз на протяжении последних трех месяцев не выполняет 50% и более своих просроченных обязательств по договорам купли-продажи природного газа; если проведен арест или вступил в законную силу обвинительный приговор относительно преступных действий руководителей предприятия.

Временную администрацию предлагается вводить также в случаях наличия публичного конфликта в руководстве предприятия, наличия ходатайства облгаза о назначении временной администрации, принятия органом лицензирования (Национальная комиссия регулирования электроэнергетики) в соответствии со своей компетенцией решения об аннулировании лицензии, создания предпосылок для возникновения техногенной катастрофы или факта такой катастрофы по представлению специально уполномоченного центрального органа исполнительной власти.

Временная администрация вводится Кабмином по представлению уполномоченного органа. Срок действия администрации не может превышать шести месяцев со дня ее назначения.

В исключительных случаях Кабмин по представлению уполномоченного органа может продлевать действие временной администрации на срок до шести месяцев. Общий срок действия временной администрации не может превышать один год.

Финансирование временной администрации осуществляется за счет газоснабжающей компании. Временным администратором не может быть лицо, являющееся кредитором облгаза, связанным с облгазом лицом или его акционером.

Согласно пояснительной записке, целью данного законопроекта является обеспечение стабильного функционирования газораспределительных и газоснабжающих предприятий, а также энергетической безопасности государства и охраны окружающей природной среды.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров Украины постановлением №775 от 10 июня т.г. (обнародовано 30 июля) решил передать газораспределительные сети 43 предприятий по газоснабжению и газификации, находящиеся в собственности государства, на баланс одного из дочерних предприятий НАК «Нафтогаз Украины».

При этом правительство поручило НАК «Нафтогаз Украины» определить дочернее предприятие, на баланс которого будут переданы газовые сети.

Этому предприятию также переданы газораспределительные сети, находящиеся на балансе других дочерних компаний НАК «Нафтогаз Украины»: ДК «Газ Украины», ДК «Укртрансгаз», ДК «Укргазвыдобування» и ОАО «Черноморнефтегаз».

4 августа 2009 года НАК «Нафтогаз Украины» в соответствии с уставом компании и по согласованию с Министерством топлива и энергетики Украины завершила создание ДП «Нафтогазмережи».