Эксперт: цена бензина А-95 останется на уровне 7,5-7,7 грн./л

Цены на высокооктановый бензин марки А-95 на украинских автозаправочных станциях (АЗС) до конца августа останутся на уровне в 7,5-7,7 грн./литр.

Такое мнение в интервью корреспонденту УНИАН высказал директор ООО «Консалтинговая группа «А-95» Сергей КУЮН.

По его словам, среди ключевых факторов, сдерживающих дальнейший рост цен, –незаинтересованность владельцев АЗС в их повышении, поскольку удорожание топлива приведет к падению объемов продаж.

При этом С.КУЮН добавил, что высокие цены диктуют необходимость наращивания кредитов для операционной деятельности, что в условиях текущих банковских ставок и множества рисков может серьезно усложнить деятельность розничных сетей.

По его мнению, основным фактором роста цен на нефтепродукты на украинском рынке сегодня является нестабильность курса гривни.

«Вопрос не только в абсолютном значении курса, но и в неуверенности, которую рождают непредсказуемые колебания валютного рынка», – добавил эксперт.

Как сообщал УНИАН, по данным компании UPECO, с 7 по 14 августа 2009 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты повысились на 6,6-7,9% (в среднем на 7,2%). Цены на бензин А-95 за прошлую неделю выросли на 7% – с 6,89 до 7,37 грн./л.

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 года. Компания является издателем ежемесячного журнала для автомобилистов «А95» и занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.