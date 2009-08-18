Названа причина аварии на Саяно-Шушенской ГЭС

В "РусГидро" пришли к выводу, что причиной аварии на Саяно-Шушенской ГЭС стал срыв крышки турбины в машинном зале, сообщает агентство РИА «Новости» со ссылкой на члена правления компании и бывшего генерального директора ГЭС Александра ТОЛОШИНОВА.

По его словам, турбина, возможно, разрушилась из-за заводского дефекта, однако точная причина пока не установлена. Показания приборов не подтвердили, что авария произошла из-за гидравлического удара - ранее именно эта причина называлась как основная. Также в сообщениях Следственного комитета фигурировала версия о взрыве трансформатора при ремонте одного из гидроагрегатов, но она была опровергнута еще 17 августа.

Как передает Лента.ру, А.ТОЛОШИНОВ заметил, что уровень воды в затопленном помещении составляет около 20 метров. По его словам, шансы найти кого-либо живым крайне малы, так как температура воды составляет около четырех градусов.

По последним данным, в результате аварии, произошедшей рано утром 17 августа, погибли 12 человек, до 15 человек пострадали, еще 64 считаются пропавшими без вести. Ранее также сообщалось, что пропавших вряд ли удастся найти живыми.

Как пишет блогер из Абакана rukhakasia со ссылкой на находившегося в здании в момент аварии работника, второй гидроагрегат ГЭС находился на ремонте, и авария произошла из-за того, что "кто-то по ошибке случайно открыл затвор". После этого в него пошла вода, которая "вырвала ротор весом 980 тонн". Ротор пробил крышу машинного зала, в результате чего помещение и расположенные под ним бытовки затопило. Эта информация официально не подтверждена. По официальным сведениям "РусГидро", в результате аварии второй гидроагрегат был полностью разрушен, еще несколько получили серьезные повреждения. Работа станции была остановлена.

После аварии по Енисею разлилось масло из разрушенного трансформатора. Ранее сообщалось, что пятно, растянувшееся на пять километров, не представляет угрозы для экологии, однако, как сообщили в региональном центре МЧС, часть масла просочилась через заградительные сооружения вниз по течению. В результате в Шушенском районе Красноярского края была приостановлена работа водозаборов. Водоснабжение жилых домов обеспечивается за счет резервных емкостей.