Эксперт: Украине достаточно 24-25 млрд. куб. м газа

Украине для прохождения отопительного сезона достаточно 24-25 млрд. куб. м газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель киевского международного энергетического клуба Q-Club Александр ТОДИЙЧУК сегодня на пресс-конференции.

«Я думаю, что 24-25 млрд. куб. м, исходя из статистики прошлых лет, нам было бы вполне достаточно», - сказал он.

А.ТОДИЙЧУК отметил, что озвученная премьер-министром цифра - 27 млрд. куб. м - была рассчитана с учетом холодной зимы и активного потребления газа промышленностью.

Он напомнил, что жилищно-коммунальное хозяйство потребляет свыше 13 млрд. куб м газа, а также параллельно идет добыча собственного газа.

Однако эксперт не видит механизмов, каким образом Украина будет рассчитываться за российский газ. «Если мы даже их (средства - УНИАН) частично получим, мы все равно не выполним своих обязательств (не выберем всего объема потребления газа, указанного в российском контракте - УНИАН)», - считает он.

А.ТОДИЙЧУК назвал аномалией решение правительства о выделении свыше 0,5 млрд. грн. на достройку газораспределительной сети, что означает создание новых потребителей газа.

«Если брать все котельные, их около 30 тысяч в Украине, то на газе сегодня 65%. Это аномально. Мы критически зависимы от газа. И продолжать создавать напряжение в этом секторе, думаю, нелогично», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что Украина будет надежно подготовлена к осенне-зимнему периоду.

«Какая бы политическая истерия в стране ни разворачивалась, правительство осуществляет три ключевые вещи. Первая – мы закачиваем газ в газовые хранилища Украины, и сегодня у нас уже есть 22 млрд. из планируемых 27 млрд. кубометров», - сказала она.