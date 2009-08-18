«Нафтогазмережи» не способствуют подготовке к отопительному сезону

Создание ДП «Нафтогазмережи» не способствует подготовке Украины к отопительному сезону.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал руководитель киевского международного энергетического клуба Q-Club Александр ТОДИЙЧУК сегодня на пресс-конференции.

«Был жесткий диалог собственников облгазов с правительством относительно тарифов на газоснабжение. Он ничем не завершился. Дефицит средств приводит к тому, что регламентные работы в газораспределительных сетях в большей степени не решены», - сказал он.

В то же время А.ТОДИЙЧУК отметил, что несмотря на то, что через полтора-два месяца Украина входит в отопительный сезон, только сейчас поднимается вопрос о передаче имущества облгазов новой организации НАК «Нафтогаз». К тому же, «нам никто не дал расчета экономического эффекта и внедрения».

По мнению эксперта, то, что «во время подготовки к зиме никто не платит ни копейки», происходит из-за несогласованной тарифной политики и из-за того, что никто не хочет вкладывать в облгазы, потому что «облгазы заберут».

«Этот процесс приводит к тому, что в системе газораспределения ничего серьезного не происходит, и практически почти не происходит подготовка к зиме», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров Украины постановлением №775 от 10 июня т.г. (обнародовано 30 июля) решил передать газораспределительные сети 43 предприятий по газоснабжению и газификации, находящиеся в собственности государства, на баланс одного из дочерних предприятий НАК «Нафтогаз Украины». При этом правительство поручило НАК «Нафтогаз Украины» определить дочернее предприятие, на баланс которого будут переданы газовые сети.

Этому предприятию также переданы газораспределительные сети, находящиеся на балансе других дочерних компаний НАК «Нафтогаз Украины»: ДК «Газ Украины», ДК «Укртрансгаз», ДК «Укргазвыдобування» и ОАО «Черноморнефтегаз».

4 августа 2009 года НАК «Нафтогаз Украины» в соответствии с уставом компании и по согласованию с Министерством топлива и энергетики Украины завершила создание ДП «Нафтогазмережи».