Цена нефти достигла 69,19 долл. за барр.

Цена нефти на Нью-йоркской бирже достигла 69,19 долл. за баррель.

На нью-йоркской бирже NYMEХ стоимость сентябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть повысилась на 2,44 долл., передает «Газета.Ru».

Как сообщал УНИАН, цены на нефть на мировых рынках в понедельник снизились на фоне осторожности инвесторов относительно темпов восстановления глобальной экономики после кризиса.

Цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов снизилась на 0,9 доллара - до 70,54 долларов за баррель.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость сентябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil снизилась на 0,76 доллара - до 66,75 долларов за баррель.