Китайская Sinopec приобрела швейцарскую Addax Petroleum

Китайская нефтехимическая корпорация Sinopec приобрела за 7,5 млрд долл. швейцарскую компанию Addax Petroleum. Это крупнейшая сделка по поглощению зарубежных нефтегазовых активов в истории КНР. Она позволит китайским нефтяникам укрепить свое присутствие в Западной Африке и на Ближнем Востоке.

Компания Addax была основана в 1994 г. со штаб-квартирой в Женеве. Она занимается разведкой и освоением нефтяных и газовых месторождений в таких странах, как Нигерия, Габон, Камерун и Ирак. Акции Addax котируются на фондовых биржах Лондона и Торонто. В последние месяцы средний объем ее суточной добычи нефти составлял 143 тыс. баррелей.

Как отмечают аналитики, в настоящее время правительство КНР всячески поощряет экспансию национальных компаний в процессе поглощения зарубежных энергетических активов, которые из-за кризиса стали дешевле, передает ПРАЙМ-ТАСС.