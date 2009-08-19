Китайская Sinopec приобрела швейцарскую Addax Petroleum
За 7,5 млрд долл.
Китайская нефтехимическая корпорация Sinopec приобрела за 7,5 млрд долл. швейцарскую компанию Addax Petroleum. Это крупнейшая сделка по поглощению зарубежных нефтегазовых активов в истории КНР. Она позволит китайским нефтяникам укрепить свое присутствие в Западной Африке и на Ближнем Востоке.
Компания Addax была основана в 1994 г. со штаб-квартирой в Женеве. Она занимается разведкой и освоением нефтяных и газовых месторождений в таких странах, как Нигерия, Габон, Камерун и Ирак. Акции Addax котируются на фондовых биржах Лондона и Торонто. В последние месяцы средний объем ее суточной добычи нефти составлял 143 тыс. баррелей.
Как отмечают аналитики, в настоящее время правительство КНР всячески поощряет экспансию национальных компаний в процессе поглощения зарубежных энергетических активов, которые из-за кризиса стали дешевле, передает ПРАЙМ-ТАСС.