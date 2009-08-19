Кабмин не подпишет мировое соглашение с Vanсo

Первый заместитель министра юстиции Украины Евгений КОРНИЙЧУК заявляет, что правительство не намерено вести переговоры с компанией Vanco Prуckerchenska Ltd. о подписании мирового соглашения, исходя из ультимативных условий этой компании.

Об этом в эксклюзивном комментарии УНИАН сообщил Е.КОРНИЙЧУК, комментируя очередное предложение компании Vanсо о подписании мирового соглашения.

«Пока ультимативный тон со стороны Vanсo не будет прекращен, мы таких возможностей рассматривать не будем. Мы об этом говорили неоднократно», - сказал Е.КОРНИЙЧУК.

Замминистра напомнил, что Министерство юстиции первым инициировало начало переговорного процесса с Vanсо.

«Я попросил, чтобы они приостановили свои иски. Я подчеркиваю - приостановили, а не отозвали, и мы сели за стол переговоров. Мы по-прежнему к этому готовы», - пояснил он.

Е.КОРНИЙЧУК отметил, что арбитражный процесс с Vanсо усложняется в связи с предстоящими в Украине выборами Президента.

«Ситуация шатается, и непонятно, какой будет позиция в случае изменения политической конфигурации сил. Но я лично уверен, что Ю.ТИМОШЕНКО, придя в офис Президента, сможет очень быстро эту ситуацию решить в пользу государства», - подчеркнул Е.КОРНИЙЧУК.

Как сообщал УНИАН, 13 августа компания Vanco Prуckerchenska Ltd. (Британские Виргинские острова) заявила, что, несмотря на арбитражный процесс, готова к предметным переговорам с Кабинетом министров Украины о скорейшем начале проекта по освоению Прикерченского участка на шельфе Черного моря.

Справка УНИАН. В 2006 году Vanсo International Ltd. выиграла первый открытый конкурс и заключила в октябре 2007 г. с Кабинетом министров Украины Соглашение о разделе продукции (СРП), которая будет добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря.

Vanco International передала все права и обязанности по СРП компании Vanco Prykerchenska.

Vanco Prуckerchenska является подразделением Vanco International, дочерней компании Vanco Energy, владельцем и президентом которой является ее основатель Джин Ван ДАЙК.

25 апреля 2008 года Минприроды аннулировало лицензию компании Vanco Prуckerchenska Ltd. на пользование недрами.

21 мая 2008 года Кабмин принял решение об одностороннем выходе из соглашения с компанией Vanco о распределении продукции.

17 июля 2008 года компания Vanco Prуckerchenska начала арбитражный процесс против Украины в соответствии с требованиями Арбитражного института Торговой палаты г. Стокгольм (Швеция) относительно конфликта по СРП.

В настоящее время в Арбитражном институте Торговой палаты г. Стокгольма продолжается арбитражный процесс против Украины относительно выполнения СРП с компанией Vanco Prуckerchenska.