Ситуация с еврооблигациями Нафтогаза разрешится до конца недели

До конца текущей недели НАК «Нафтогаз Украины» и Министерство финансов планируют выработать стратегию по реструктуризации выплат по еврооблигациям «Нафтогаза».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил исполняющий обязанности министра финансов Игорь УМАНСКИЙ.

«Сейчас мы заканчиваем процесс формирования переговорной позиции, чтобы ее предложить для рассмотрения инвесторам… До конца недели у нас будет четкая стратегия по переговорным позициям», - сказал И.УМАНСКИЙ.

Он подчеркнул, что реструктуризация должна проходить в форме, которая бы устраивала как кредиторов, так и заемщиков.

При этом и. о. министра отметил, что для решения вопроса НАКом привлечены как юридические, так и финансовые советники.

Как сообщал УНИАН, 5 августа И. УМАНСКИЙ сказал журналистам, что убежден в необходимости реструктуризации задолженности НАК «Нафтогаз Украины».

Ранее правительство Украины дало официальное поручение Министерству финансов и НАК «Нафтогаз Украины» принять меры по реструктуризации задолженности госхолдинга по внешним займам и снижению стоимости обслуживания предоставленных ему кредитов, что привело к резкому росту доходности еврооблигаций компании.

Справка УНИАН. 30 сентября истекает срок погашения еврооблигаций НАК «Нафтогаз Украины», выпущенных в 2004 году. Объем выпуска равен 500 млн. долл.

НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК «Нафтогаз Украины» занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.