Пока паны дерутся, холопы закаляются под ледяным душем
Все перипетии с горячей водой в Киеве, хотя и подаются с «долговым» изыском, имеют довольно простенький политсценарий. Но пока верхам не надоест его разыгрывать, нам придется закаляться…
Столичные жители этим летом полностью прочувствовали на себе, что такое кризис, причем кризис власти. Киевляне, которых регионы называют баловнями судьбы, теперь в одном ряду с так называемой глубинкой, которая порой годами не видит горячей воды. Может и поделом, пусть ощутят в полной мере, как работают на местах наши руководители. И все бы ничего, если бы не одно но. Очень хочется помыться и во Львове, и в Донецке, и в Киеве, и в Харькове, и в Тернополе, особенно, когда ты из последних сил пытаешься не накапливать долги за жилищно-коммунальные услуги и тащишь последние честно заработанные в кассу… И тут в голову приходит только одно – до каких пор мы будем надеяться, что без нас должны во всем разобраться. Может пора брать «быка за рога»?..
А теперь по сути. 17 августа «Киевгаз» прекратил газоснабжение ТЭЦ-6, что привело к остановке последнего работающего энергоблока станции. Из-за отсутствия газоснабжения полностью было прекращено горячее водоснабжение потребителей Оболонского, Деснянского районов и части Днепровского и Подольского районов Киева. Без горячего водоснабжения остались 3810 потребителей (2753 жилых дома, 69 лечебных заведений, 205 детских садов, 158 школ, 625 ведомств).
18 августа в результате принудительного снижения давления газа отключился последний водонагревательный котел на ТЭЦ-5 «Киевэнерго». ТЭЦ-5 обеспечивает горячее водоснабжение 5 224 потребителей жилых массивов Харьковский, Позняки, Осокорки, Русановка, Березняки, Теремки. В настоящее время полностью прекращено горячее водоснабжение 4553 потребителей ТЭЦ-5 (3169 жилых домов, 139 лечебных заведений, 118 детских садов, 115 школ, 1012 ведомств).
Как утверждают в «Киевэнерго», данная ситуация привела к значительному снижению надежности энергоснабжения потребителей столицы и Киевской области, поскольку ТЭЦ-6 прекратила генерацию электроэнергии.
«Киевэнерго» является крупнейшим производителем тепловой энергии и электроэнергии в Украине, компания полностью обеспечивает потребности Киева в электрической и на 70% – в тепловой энергии. Уставный фонд «Киевэнерго» составляет 27 млн. 91 тыс. грн., номинал акции – 0,25 грн. 50% + 1 акция «Киевэнерго» принадлежит НАК «Энергетическая компания Украины». 12,73% акций, принадлежащих киевской городской общине, переданы в уставный фонд ЗАО «Компания «Киевэнергохолдинг». Кроме того, на февраль 2007 года 24,97% акций «Киевэнерго» сконцентрировала кипрская Kapiton Trading Ltd.
Камень преткновения – долги, причем не впервой. На сей раз компания выступила с инициативой. «Киевэнерго» предложило «Газу Украины» провести взаимозачет задолженности в 288 млн. грн. «проправительски» - в рамках постановления Кабмина (№193 от 5 марта), предусматривающего субвенции из госбюджета местным бюджетам на компенсацию разницы в тарифах. Указанная сумма составляет 48% общего размера долга компании перед газопоставщиком – 596 млн. грн. По словам председателя правления компании Эдуарда Соколовского, на сегодняшний день долг потребителей за поставленную тепловую энергию составляет около 2 млрд. грн., из которых долг Киевской городской государственной администрации по компенсации разницы в тарифах - 1,2 млрд. грн.
И пока идут разборки, мы все прелести жизни ощущаем на себе немытых и, заметьте, не в первый раз. Сначала нынешней зимой и опять таки из-за долговых споров половина Киева была без тепла и горячей воды. Но тогда компания «выехала» на мазуте. Но сейчас предупреждает, что нынешний отопительный сезон пройти будет складнее из-за цены этого топлива. Она должна составлять не более 2300 грн. за тонну, а предлагают – по 3200 грн. (в злополучном феврале она составляла 2380 грн.). А потом, в начале лета, проводились плановые испытания сетей, но по окончании «тренинга» труб включать горячую воду не торопились. И опять таки «Киевэнерго» выяснял отношения с горадминистрацией.
Но кажется, что все намного проще. «Дерибан» кресла киевского мера продолжается, особенно в преддверии выборов. Юлия Владимировна уже пыталась снять Черновецкого, причем руками киевлян, восстановив справедливость и наказав виновного. Но вот только попытка «вывести на чистую воду» не состоялась. Каким чудом Черновецкому удалось остаться при власти, остается только догадываться. Долги Киевэнерго действительно есть и их погасить в условиях кризиса большая проблема. Причем об этом еще в конце прошлого года предупреждал глава МинЖКХ, мол, горячей воды не будет, или почти не будет. Следуя логике политического спектакля, Юлия Владимировна должна «помариновать» немного киевлян - нужно держать паузу, как хорошему артисту, а потом протянуть спасательный круг – смотрите, я всегда приду на выручку – и согласиться на взаимозачеты. Что и произошло. Премьер-министр 18 августа вечером обязала Нафтогаз срочно возобновить поставки газа на киевские ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, а Киевскую горгосадминистрацию в трехдневный срок изыскать пути погашения долгов перед „Киевэнерго”. НАК тут же выполнила требование. Поставки газа были возобновлены на ТЭЦ-5, а на ТЭЦ-6 нет, поскольку Киевэнерго, по утверждению Нафтогаза, не делало такой заявки, т.к. там используется мазут.
Вот спектакль и состоялся. Но эксперты предсказывают, что он не в одном действии. Эксперименты власти над нами не закончились. И Черновецкий здесь играет не последнюю роль. Кабмин, похоже, больше не собирается приходить на выручку неугодному меру. Так, лидер гражданского объединения «Новый Киев» Зорян Шкиряк считает, что отключение горячей воды в 53 домах 14 августа – это обкатка радикального сценария по «выбиванию» долгов с людей, по форме и содержанию напоминающая методы инквизиции и рэкета - из-за нескольких должников власти готовы лишить оплаченных услуг тысячи жильцов многоэтажек. И это несмотря на то, что такие действия являются грубым нарушением прав потребителя.
По мнению лидера «Нового Киева», методы, при помощи которых чиновники начинают «выбивать» деньги у населения за коммунальные услуги, будут совершенствоваться, и ужесточаться по мере того, как будут повышаться тарифы. «Я не удивлюсь, если завтра увижу поднимающегося по лестнице на 9-й этаж пенсионера, потому что чиновники отключили лифт из-за долгов его соседа. Или в подъезде отключат освещение и прекратят вывозить мусор», - говорит З.Шкиряк.
Вот и выходит – плати, не плати, а услуг все равно лишишься. Так зачем нервничать, нужно просто «ветировать» эту злополучную оплату коммуналки. Но Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства рекомендует идти другим путем. Добросовестным киевлянам, по мнению ведомства, нужно обращаться в суд.
Как отметила заместитель министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Елена Гаврилюк, ведомство министерство подготовило изменения в действующие правила предоставления услуг централизованного отопления, снабжения холодной и горячей водой и водоотвода и типовой договор на предоставление услуг централизованного отопления, снабжения холодной и горячей водой и водоотвода. Этими документами предлагается упрощенная система для оформления претензий, составления актов ненадлежащего качества услуг и создание более понятных и доступных условий для защиты потребителями ЖКУ своих прав. Е.Гаврилюк уточнила, что эти документы планируется вынести на утверждение правительства на следующей неделе.
Замминистра добавила, что ситуация с горячей водой в Киеве не характерна для большинства городов страны, потому что там тарифы на ЖКУ являются более-менее экономически обоснованными.
«В Киеве ситуация достаточно непонятна. Эта ситуация создается местной властью. Потому что сейчас решается вопрос, являются ли действующими эти тарифы. А фактически все потребители города являются заложниками сложившейся на сегодняшний день ситуации. В любом случае киевская городская власть должна была бы обратиться в суд, чтобы оспорить действия правительства. И в судебном порядке должны были решаться вопросы, являются тарифы обоснованными или нет. К сожалению, городская власть в суд не обращается и ситуация с каждым днем становится все хуже», - сказала Е.Гаврилюк.
Между тем, заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики Александр Попов считает, что ситуация с горячей водой в Киеве – всеукраинская проблема, поскольку в глубинке «люди годами не получают горячую воду». По его мнению, без санкции премьер-министра отключение киевлян от горячей воды не произошло бы.
По его мнению, сложившееся положение дел вызвано тем, что правительство в прошлом году подняло цены на энергоресурсы на 33%. «Автоматически это означает, что примерно на 30% повышаются тарифы. Это еще не реакция на инфляцию и на рост цен на энергоносители в городе Киеве в 2009 году. Эти тарифы – это реакция на прошлый год», - добавил он.
В свою очередь руководитель киевского международного энергетического клуба Q-Club Александр Тодийчук отметил, что лучше организовываться и коллективно обращаться в юридические инстанции для защиты своих прав.
«Такой беспредел - хочу включу, хочу выключу, или нет времени определить, кто платит или не платит в том или ином районе, городе. Мы должны чиновников от этого отучить», - сказал он.
При этом пресс-секретарь Ассоциации теплотехнических компаний Украины (АТКУ) Дмитрий Русин считает, что киевляне могут обращаться в суд и даже добиться возмещения морального ущерба, но «перспективы их незначительны». По его мнению, если количество отключенных от горячей воды домов в столице будет расти, это может спровоцировать массовые акции протеста.
А пока, господа украинцы, не прячьте далеко большие кастрюли, есть они есть в наличие, может вскоре опять придется греть воду на плите, если газ и электричество не отключат, ведь наши избранники могут заиграться…
Оксана Павловская (УНИАН)