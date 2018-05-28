Пока паны дерутся, холопы закаляются под ледяным душем

Столичные жители этим летом полностью прочувствовали на себе, что такое кризис, причем кризис власти. Киевляне, которых регионы называют баловнями судьбы, теперь в одном ряду с так называемой глубинкой, которая порой годами не видит горячей воды. Может и поделом, пусть ощутят в полной мере, как работают на местах наши руководители. И все бы ничего, если бы не одно но. Очень хочется помыться и во Львове, и в Донецке, и в Киеве, и в Харькове, и в Тернополе, особенно, когда ты из последних сил пытаешься не накапливать долги за жилищно-коммунальные услуги и тащишь последние честно заработанные в кассу… И тут в голову приходит только одно – до каких пор мы будем надеяться, что без нас должны во всем разобраться. Может пора брать «быка за рога»?..

А теперь по сути. 17 августа «Киевгаз» прекратил газоснабжение ТЭЦ-6, что привело к остановке последнего работающего энергоблока станции. Из-за отсутствия газоснабжения полностью было прекращено горячее водоснабжение потребителей Оболонского, Деснянского районов и части Днепровского и Подольского районов Киева. Без горячего водоснабжения остались 3810 потребителей (2753 жилых дома, 69 лечебных заведений, 205 детских садов, 158 школ, 625 ведомств).

18 августа в результате принудительного снижения давления газа отключился последний водонагревательный котел на ТЭЦ-5 «Киевэнерго». ТЭЦ-5 обеспечивает горячее водоснабжение 5 224 потребителей жилых массивов Харьковский, Позняки, Осокорки, Русановка, Березняки, Теремки. В настоящее время полностью прекращено горячее водоснабжение 4553 потребителей ТЭЦ-5 (3169 жилых домов, 139 лечебных заведений, 118 детских садов, 115 школ, 1012 ведомств).

Как утверждают в «Киевэнерго», данная ситуация привела к значительному снижению надежности энергоснабжения потребителей столицы и Киевской области, поскольку ТЭЦ-6 прекратила генерацию электроэнергии.

«Киевэнерго» является крупнейшим производителем тепловой энергии и электроэнергии в Украине, компания полностью обеспечивает потребности Киева в электрической и на 70% – в тепловой энергии. Уставный фонд «Киевэнерго» составляет 27 млн. 91 тыс. грн., номинал акции – 0,25 грн. 50% + 1 акция «Киевэнерго» принадлежит НАК «Энергетическая компания Украины». 12,73% акций, принадлежащих киевской городской общине, переданы в уставный фонд ЗАО «Компания «Киевэнергохолдинг». Кроме того, на февраль 2007 года 24,97% акций «Киевэнерго» сконцентрировала кипрская Kapiton Trading Ltd.

Камень преткновения – долги, причем не впервой. На сей раз компания выступила с инициативой. «Киевэнерго» предложило «Газу Украины» провести взаимозачет задолженности в 288 млн. грн. «проправительски» - в рамках постановления Кабмина (№193 от 5 марта), предусматривающего субвенции из госбюджета местным бюджетам на компенсацию разницы в тарифах. Указанная сумма составляет 48% общего размера долга компании перед газопоставщиком – 596 млн. грн. По словам председателя правления компании Эдуарда Соколовского, на сегодняшний день долг потребителей за поставленную тепловую энергию составляет около 2 млрд. грн., из которых долг Киевской городской государственной администрации по компенсации разницы в тарифах - 1,2 млрд. грн.

И пока идут разборки, мы все прелести жизни ощущаем на себе немытых и, заметьте, не в первый раз. Сначала нынешней зимой и опять таки из-за долговых споров половина Киева была без тепла и горячей воды. Но тогда компания «выехала» на мазуте. Но сейчас предупреждает, что нынешний отопительный сезон пройти будет складнее из-за цены этого топлива. Она должна составлять не более 2300 грн. за тонну, а предлагают – по 3200 грн. (в злополучном феврале она составляла 2380 грн.). А потом, в начале лета, проводились плановые испытания сетей, но по окончании «тренинга» труб включать горячую воду не торопились. И опять таки «Киевэнерго» выяснял отношения с горадминистрацией.

Но кажется, что все намного проще. «Дерибан» кресла киевского мера продолжается, особенно в преддверии выборов. Юлия Владимировна уже пыталась снять Черновецкого, причем руками киевлян, восстановив справедливость и наказав виновного. Но вот только попытка «вывести на чистую воду» не состоялась. Каким чудом Черновецкому удалось остаться при власти, остается только догадываться. Долги Киевэнерго действительно есть и их погасить в условиях кризиса большая проблема. Причем об этом еще в конце прошлого года предупреждал глава МинЖКХ, мол, горячей воды не будет, или почти не будет. Следуя логике политического спектакля, Юлия Владимировна должна «помариновать» немного киевлян - нужно держать паузу, как хорошему артисту, а потом протянуть спасательный круг – смотрите, я всегда приду на выручку – и согласиться на взаимозачеты. Что и произошло. Премьер-министр 18 августа вечером обязала Нафтогаз срочно возобновить поставки газа на киевские ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, а Киевскую горгосадминистрацию в трехдневный срок изыскать пути погашения долгов перед „Киевэнерго”. НАК тут же выполнила требование. Поставки газа были возобновлены на ТЭЦ-5, а на ТЭЦ-6 нет, поскольку Киевэнерго, по утверждению Нафтогаза, не делало такой заявки, т.к. там используется мазут.

Вот спектакль и состоялся. Но эксперты предсказывают, что он не в одном действии. Эксперименты власти над нами не закончились. И Черновецкий здесь играет не последнюю роль. Кабмин, похоже, больше не собирается приходить на выручку неугодному меру. Так, лидер гражданского объединения «Новый Киев» Зорян Шкиряк считает, что отключение горячей воды в 53 домах 14 августа – это обкатка радикального сценария по «выбиванию» долгов с людей, по форме и содержанию напоминающая методы инквизиции и рэкета - из-за нескольких должников власти готовы лишить оплаченных услуг тысячи жильцов многоэтажек. И это несмотря на то, что такие действия являются грубым нарушением прав потребителя.

По мнению лидера «Нового Киева», методы, при помощи которых чиновники начинают «выбивать» деньги у населения за коммунальные услуги, будут совершенствоваться, и ужесточаться по мере того, как будут повышаться тарифы. «Я не удивлюсь, если завтра увижу поднимающегося по лестнице на 9-й этаж пенсионера, потому что чиновники отключили лифт из-за долгов его соседа. Или в подъезде отключат освещение и прекратят вывозить мусор», - говорит З.Шкиряк.

Вот и выходит – плати, не плати, а услуг все равно лишишься. Так зачем нервничать, нужно просто «ветировать» эту злополучную оплату коммуналки. Но Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства рекомендует идти другим путем. Добросовестным киевлянам, по мнению ведомства, нужно обращаться в суд.

Как отметила заместитель министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Елена Гаврилюк, ведомство министерство подготовило изменения в действующие правила предоставления услуг централизованного отопления, снабжения холодной и горячей водой и водоотвода и типовой договор на предоставление услуг централизованного отопления, снабжения холодной и горячей водой и водоотвода. Этими документами предлагается упрощенная система для оформления претензий, составления актов ненадлежащего качества услуг и создание более понятных и доступных условий для защиты потребителями ЖКУ своих прав. Е.Гаврилюк уточнила, что эти документы планируется вынести на утверждение правительства на следующей неделе.

Замминистра добавила, что ситуация с горячей водой в Киеве не характерна для большинства городов страны, потому что там тарифы на ЖКУ являются более-менее экономически обоснованными.

«В Киеве ситуация достаточно непонятна. Эта ситуация создается местной властью. Потому что сейчас решается вопрос, являются ли действующими эти тарифы. А фактически все потребители города являются заложниками сложившейся на сегодняшний день ситуации. В любом случае киевская городская власть должна была бы обратиться в суд, чтобы оспорить действия правительства. И в судебном порядке должны были решаться вопросы, являются тарифы обоснованными или нет. К сожалению, городская власть в суд не обращается и ситуация с каждым днем становится все хуже», - сказала Е.Гаврилюк.

Между тем, заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики Александр Попов считает, что ситуация с горячей водой в Киеве – всеукраинская проблема, поскольку в глубинке «люди годами не получают горячую воду». По его мнению, без санкции премьер-министра отключение киевлян от горячей воды не произошло бы.

По его мнению, сложившееся положение дел вызвано тем, что правительство в прошлом году подняло цены на энергоресурсы на 33%. «Автоматически это означает, что примерно на 30% повышаются тарифы. Это еще не реакция на инфляцию и на рост цен на энергоносители в городе Киеве в 2009 году. Эти тарифы – это реакция на прошлый год», - добавил он.

В свою очередь руководитель киевского международного энергетического клуба Q-Club Александр Тодийчук отметил, что лучше организовываться и коллективно обращаться в юридические инстанции для защиты своих прав.

«Такой беспредел - хочу включу, хочу выключу, или нет времени определить, кто платит или не платит в том или ином районе, городе. Мы должны чиновников от этого отучить», - сказал он.

При этом пресс-секретарь Ассоциации теплотехнических компаний Украины (АТКУ) Дмитрий Русин считает, что киевляне могут обращаться в суд и даже добиться возмещения морального ущерба, но «перспективы их незначительны». По его мнению, если количество отключенных от горячей воды домов в столице будет расти, это может спровоцировать массовые акции протеста.

А пока, господа украинцы, не прячьте далеко большие кастрюли, есть они есть в наличие, может вскоре опять придется греть воду на плите, если газ и электричество не отключат, ведь наши избранники могут заиграться…

Оксана Павловская (УНИАН)