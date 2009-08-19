В Донецке проходит международный семинар по оценке активов шахт

В Донецке 18-19 августа в рамках "Программы поддержки угольного сектора", финансируемой Европейским Союзом, проходит международный семинар «Разработка методики оценки активов угольных шахт с учетом матрицы ранжирования».

Организаторами семинара являются международный консорциум Human Dynamics совместно с Министерством угольной промышленности Украины.

В семинаре принимают участие эксперты по оценке активов угольных шахт из Польши и Германии.

Цель семинара - выработка совместной методики для оценки активов угольных шахт в Украине, что, в свою очередь, будет служить основанием для разработки стратегического плана развития угольной отрасли.

Перед началом семинара руководитель группы экспертов «Программы поддержки угольного сектора», руководитель проекта в Украине Войтек МЛОДЖИЕВСКИЙ сказал журналистам: «Мы высоко ценим опыт украинских экспертов. Проект может быть успешно реализован только при нашем тесном сотрудничестве, и я уверен, что наше сотрудничество с Министерством угольной промышленности Украины, с украинскими учеными и углепроизводителями будет плодотворным и взаимовыгодным».

Он сообщил, что данный проект начал свою работу в Украине в сентябре 2008 года и будет продолжаться до декабря 2010 года, официальным заказчиком проекта выступило Министерство угольной промышленности Украины. Проект полностью финансируется Евросоюзом в рамках помощи Украине, его бюджет составляет 10 млн. евро.

«В долгосрочной перспективе население угольных регионов получит преимущество от реализации этого проекта», - заверил В. МЛОДЖИЕВСКИЙ, подчеркнув, что по окончании проекта будут даны рекомендации правительству Украины по стратегии развития угольной отрасли.

Справка УНИАН. Реализация Проекта «Программа поддержки угольного сектора Украины» по программе ТАCIS рассчитана на сентябрь 2008 г. – декабрь 2010 г. и будет проходить в угольных регионах Украины: Львовской, Донецкой и Луганской областях. Цель проекта – разработка Стратегии развития угольной отрасли Украины.

Проект «Программа поддержки угольного сектора Украины» финансируется Европейским Союзом по программе ТАCIS и выполняется международным Консорциумом под руководством австрийской кампании «Hulla & Co. Human Dynamics KG».