Эксперт: ЕС поможет Украине определить, сколько ей нужно угля

Европейский Союз поможет Украине определить, какие объемы добычи угля необходимы стране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам в Донецке руководитель группы экспертов, руководитель проекта Евросоюза в Украине «Программа поддержки угольного сектора» Войтек МЛОДЖИЕВСКИЙ.

По его словам, целью проекта, который работает по заказу украинского правительства и финансируется Евросоюзом, является поддержка Украины в улучшении развития и реструктуризации угледобывающей промышленности, а один из ключевых компонентов данной программы – определение стратегии развития украинской угольной промышленности.

В.МЛОЖДИЕВСКИЙ подчеркнул, что главным вопросом в стратегии является вопрос объемов угля, необходимого экономике Украины. «В стратегии развития главный вопрос – это сколько угля нужно Украине и по какой цене. Потому что угля много, но какова стоимость его добычи… Этот вопрос мы должны решить, – сказал он и добавил: – Мы подскажем правительству, выскажем наше мнение. На этот глобальный вопрос будет рекомендован ответ».

Кроме того, В.МЛОДЖИЕВСКИЙ сообщил, что международные эксперты из Германии, Польши, Австрии, Украины, которые работают над данным проектом, постараются к декабрю 2010 года (проект работает с сентября 2008 по декабрь 2010 года. – УНИАН) сформулировать рекомендации относительно реструктуризации, приватизации и минимальной оценочной стоимости украинских шахт.

«Этот проект будет успешным, если мы сможем помочь правительству Украины создать хорошую стратегию. Мы будем подсказывать», – сказал В.МЛОДЖИЕВСКИЙ.

При этом он отметил, что бюджет проекта составляет 10 млн. евро и Евросоюз не ждет никакой выгоды от его реализации. «Евросоюз ничего не получит, Евросоюз ничего не ожидает, это программа помощи. И это не только в Украине, это система, которая работает во многих странах Европы и мира», – подчеркнул В.МЛОДЖИЕВСКИЙ.